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İş kurana 2 milyon liraya kadar destek! Başvuru tarihleri ne zaman?

KOSGEB'den iş kuracak girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek verilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı. Peki "Girişimci Destek Programı"na başvuru tarihleri ne zaman?

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Giriş Tarihi :01 Mart 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :01 Mart 2025 , 20:10
İş kurana 2 milyon liraya kadar destek! Başvuru tarihleri ne zaman?

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)

2 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK

Kacır, sosyal medya hesabından, KOSGEB'in "Girişimci Destek Programı"nın detaylarını paylaştı.

Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı: "KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)

GEÇEN YIL 3 DÖNEM BAŞVURU ALINDI

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024'te güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği'nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçlerinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı."

DESTEK VERİLEN SEKTÖRLER

"İmalat – Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.

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