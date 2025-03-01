Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını açıkladı. (Takvim.com.tr arşiv)

İŞTE BAŞVURU TARİHLERİ

Bu yılın ilk başvurularının ise 1-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşeceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı."

DESTEK VERİLEN SEKTÖRLER

"İmalat – Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.