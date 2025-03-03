Çalışan annelere bakıcı desteği 2025: Yeni ödeme tutarı ve başvuru detayları

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Çalışan annelerin istihdamda kalmalarını sağlamak ve eğitimli bakıcılarla çocuk bakımını desteklemek amacıyla başlatılan "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında 2025 yılı itibariyle destek ödemeleri artırıldı. SGK tarafından yürütülen proje, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde uygulanmaya devam ediyor.

Fotoğraflar: AA 2025 YILI BAKICI DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR OLDU? Projeden yararlanan annelere verilen aylık destek miktarı 325 avrodan 510 avroya yükseltilmiştir. Özel gereksinimli çocuğu olan ya da bekar anneler için bu destek tutarı aylık 560 avro olacaktır. Yılık bazda hesaplandığında annelere 6.120 ila 6.720 avro arasında değişen destek sağlanacak. Ayrıca yarı zamanlı çalışan anneler için de destek ödemesi bulunmaktadır. Yılık destek tutarları ise şu şekilde belirlenmiştir: 🔸 Tam zamanlı çalışan anneler: 510 avro (Yaklaşık 19.308 TL) 🔸 Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan anneler: 560 avro (Yaklaşık 21.201 TL) 🔸 Yarı zamanlı çalışan anneler: 255 avro (Yaklaşık 9.654 TL) 🔸 Bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan anneler: 305 avro (Yaklaşık 11.547 TL)