SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

Bu yıla yeni maaşla başlayan, bu ay ve Haziran'da bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Temmuz zammını merakla bekliyor.

YÜZDE 15.75'LE BAŞLADI

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, geçtiğimiz Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı.

GÖZLER TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir zam da Temmuz'da yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk yarısındaki enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu artış merakla beklenirken, önemli bir ipucu da geldi.

İŞTE İKİ AYLIK ORAN Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03 olarak açıklamıştı. Şubat'ta da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,27 artış gösterdi. Böylece Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 7,42 olarak gerçekleşti. 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,42 artış oluşurken, geriye 4 veri daha kaldı.