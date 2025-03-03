SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

Bu yıla yeni maaşla başlayan, bu ay ve Haziran'da bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Temmuz zammını merakla bekliyor.
YÜZDE 15.75'LE BAŞLADI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, geçtiğimiz Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı.
GÖZLER TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir zam da Temmuz'da yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk yarısındaki enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu artış merakla beklenirken, önemli bir ipucu da geldi.
İŞTE İKİ AYLIK ORAN
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03 olarak açıklamıştı. Şubat'ta da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,27 artış gösterdi. Böylece Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 7,42 olarak gerçekleşti. 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,42 artış oluşurken, geriye 4 veri daha kaldı.
EK ARTIŞ OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler gerçekleştirilecek. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz'da masaya yatırılacak.
Bu kapsamda özellikle taban aylık konusu yeniden ele alınacak. Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı karara bağlanacak. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şöyle değişecek:
MEVCUT: 14.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.575,90
MEVCUT: 14.600
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.683,32
MEVCUT: 14.700
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.790,74
MEVCUT: 14.800
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.898,16
MEVCUT: 14.900
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 16.005,58
MEVCUT: 15.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 16.113,00
MEVCUT: 15.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI:16.650,10
MEVCUT: 16.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:17.187,20
MEVCUT: 16.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI:17.724,30
MEVCUT: 17.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:18.261,40
MEVCUT: 17.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI:18.798,50
MEVCUT: 18.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:19.335,60
MEVCUT: 19.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:20.409,80
MEVCUT: 20.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 21.484,00
MEVCUT: 21.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 22.558,20
MEVCUT: 22.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 23.632,40
MEVCUT: 23.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 24.706,60
MEVCUT: 24.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 25.780,80
MEVCUT: 25.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 26.855,00
MEVCUT: 26.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 27.929,20
MEVCUT: 27.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 29.003,40
MEVCUT: 28.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 30.077,60
MEVCUT: 29.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 31.151,80
MEVCUT: 30.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 32.226,00
MEVCUT: 31.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 33.300,20
MEVCUT: 32.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 34.374,40
MEVCUT: 33.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 35.448,60
MEVCUT: 34.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 36.522,80
MEVCUT: 35.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 37.597,00
MEVCUT: 36.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 38.671,20
MEVCUT: 37.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 39.745,40
MEVCUT: 38.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 40.819,60
MEVCUT: 39.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 41.893,80
MEVCUT: 40.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 42.968,00
MEVCUT: 41.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 44.042,20
MEVCUT: 42.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 45.116,40
MEVCUT: 43.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 46.190,60
MEVCUT: 44.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 47.264,80
MEVCUT: 45.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 48.339,00
MEVCUT: 46.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 49.413,20
MEVCUT: 47.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 50.487,40
MEVCUT: 48.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 51.561,60