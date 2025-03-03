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SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi bayram ikramiyelerini almaya hazırlanırken açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte Temmuz zammına da bir adım daha yaklaştı. Zamlı aylıklarını hesaplamaya başlayan emekliler ne kadar alacaklarını merak etmeye başladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz'da zamlı aylıkları ne kadar olacak? İşte kalem kalem hesaplama...

Çığıl Ön Yener takvim.com.tr Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :03 Mart 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :03 Mart 2025 , 10:20
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

Bu yıla yeni maaşla başlayan, bu ay ve Haziran'da bayram ikramiyesi almaya hazırlanan emekliler, bir yandan da Temmuz zammını merakla bekliyor.

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

YÜZDE 15.75'LE BAŞLADI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına, geçtiğimiz Ocak ayında, 2024'ün ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranı olan yüzde 15.75 artış yansıtılmıştı. Bu oran en düşük emekli aylığı ödemesine de uygulanmış, taban aylık 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmişti. Böylece tüm SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin geliri yüzde 15.75 artmıştı.

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

GÖZLER TEMMUZ'A ÇEVRİLDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir zam da Temmuz'da yapılacak. Temmuz ayında kök aylıklara, 2025'in ilk yarısındaki enflasyon oranında artış yansıtılacak. Bu artış merakla beklenirken, önemli bir ipucu da geldi.

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

İŞTE İKİ AYLIK ORAN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03 olarak açıklamıştı. Şubat'ta da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,27 artış gösterdi. Böylece Ocak-Şubat enflasyonu yüzde 7,42 olarak gerçekleşti. 2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 7,42 artış oluşurken, geriye 4 veri daha kaldı.

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

EK ARTIŞ OLUR MU?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı ödemeler gerçekleştirilecek. Ayrıca emeklilere ek iyileştirme konusu da Temmuz'da masaya yatırılacak.

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

Bu kapsamda özellikle taban aylık konusu yeniden ele alınacak. Halen 14 bin 469 lira olan en düşük ödemenin artırılıp artırılmayacağı karara bağlanacak. Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Taban aylık artışı ve refah payı gibi düzenlemeler yasal düzenlemeyle hayata geçirilecek.

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
2 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları şöyle değişecek:

MEVCUT: 14.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.575,90

MEVCUT: 14.600
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.683,32

MEVCUT: 14.700
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.790,74

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 14.800
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 15.898,16

MEVCUT: 14.900
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 16.005,58

MEVCUT: 15.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 16.113,00

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 15.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI:16.650,10

MEVCUT: 16.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:17.187,20

MEVCUT: 16.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI:17.724,30

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 17.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:18.261,40

MEVCUT: 17.500
YÜZDE 7.42 ZAMLI:18.798,50

MEVCUT: 18.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:19.335,60

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 19.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI:20.409,80

MEVCUT: 20.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 21.484,00

MEVCUT: 21.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 22.558,20

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 22.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 23.632,40

MEVCUT: 23.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 24.706,60

MEVCUT: 24.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 25.780,80

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 25.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 26.855,00

MEVCUT: 26.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 27.929,20

MEVCUT: 27.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 29.003,40

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 28.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 30.077,60

MEVCUT: 29.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 31.151,80

MEVCUT: 30.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 32.226,00

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 31.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 33.300,20

MEVCUT: 32.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 34.374,40

MEVCUT: 33.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 35.448,60

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 34.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 36.522,80

MEVCUT: 35.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 37.597,00

MEVCUT: 36.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 38.671,20

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 37.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 39.745,40

MEVCUT: 38.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 40.819,60

MEVCUT: 39.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 41.893,80

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 40.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 42.968,00

MEVCUT: 41.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 44.042,20

MEVCUT: 42.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 45.116,40

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 43.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 46.190,60

MEVCUT: 44.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 47.264,80

MEVCUT: 45.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 48.339,00

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 46.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 49.413,20

MEVCUT: 47.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 50.487,40

MEVCUT: 48.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 51.561,60

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan

MEVCUT: 49.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 52.635,80

MEVCUT: 50.000
YÜZDE 7.42 ZAMLI: 53.710,00

SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan