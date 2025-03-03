IBAN ve EFT’de yeni dönem! Çift doğrulama sistemi uygulaması devreye alındı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankaların güvenlik önlemlerinin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen çift doğrulama sistemi, bu ay itibariyle kullanılmaya başlandı.

Artık, bankalar arası para transferleri için ekstra bir doğrulama aşaması ekleniyor. Yeni sistemde, kullanıcıların tanımlı telefon numaraları üzerinden yapılan para transferleri, ekstra bir SMS onayı gerektirecek. Tanımlı telefon numaralarıyla giriş yapılsa bile, havale ve EFT işlemleri için ek doğrulama istenecek.