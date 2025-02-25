Yüksek teknolojili üretime KOSGEB desteği!

KOSGEB, bu yıl Türkiye'nin vizyon ve idealleri hedefine katkı sağlayacak 52 bin KOBİ ve girişimciyi destekleyecek. Girişimcilik destekleri kapsamında geçen yıl 7 bin 41 kadını girişimciye katkı sağlayan KOSGEB, bu yıl sayıyı 8 bin 500'e çıkarmayı planlıyor.



Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleriyle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2025'te 2 bin 200 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. KOSGEB, teknolojik ürün yatırımlarına da destek sağlıyor.



Bu kapsamda 2025'te KOSGEB destekleriyle yatırımı yapılan teknolojik ürün sayısının 50 olması hedefleniyor. Başkanlıkça yerli üretimine destek sağlanan ürün sayısının bu yıl 15 olması planlanıyor.

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