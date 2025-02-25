İKİNCİ EMEKLİLİK YOLDA | Çalışma hayatı değişiyor: Esnek modeller devreye girecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'nde yaptığı açıklamalar, çalışma hayatında köklü değişikliklerin sinyallerini verdi. Orta Vadeli Programlar doğrultusunda iş dünyasını ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni modellerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.
Uzaktan ve Esnek Çalışma Yaygınlaşacak
Son yıllarda dünya genelinde hız kazanan uzaktan ve esnek çalışma modelleri, Türkiye'de de daha yaygın hale geliyor. Pandemi süreciyle birlikte birçok şirketin benimsediği uzaktan çalışma modeli, hem maliyetleri düşürüyor hem de çalışan verimliliğini artırıyor.
Önümüzdeki dönemde iş-aile dengesini koruyacak şekilde esnek çalışma saatleri devreye alınacak. Yarı zamanlı çalışma seçenekleri de yeniden düzenlenerek daha fazla sektörde uygulanabilir hale getirilecek. Kamu sektöründe de bu modellere geçiş yapılması planlanıyor.
Çalışma Saatleri Kısalıyor mu?
Avrupa'da birçok ülkede haftalık çalışma süresinin azaltılmasıyla ilgili pilot uygulamalar yürütülüyor. Türkiye'de de benzer bir düzenleme gündeme gelebilir.
Bilim insanları, çalışma saatlerinin düşürülmesi ve haftalık tatil süresinin uzatılmasının iş verimliliğine olumlu katkı sağladığını belirtiyor. Önümüzdeki süreçte, bu konuda da somut adımlar atılması bekleniyor.
Kadınlar İçin Yeni Destek Programları
2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle birlikte, kadınlar ve dezavantajlı gruplar için özel çalışma programları devreye alınacak. Annelerin iş hayatına daha fazla katılımını sağlamak amacıyla kısmi süreli çalışma modelleri teşvik edilecek.
Ev kadınlarına yönelik esnek çalışma fırsatları da gündemde.
Kamu sektöründe annelere yönelik yarı zamanlı çalışma hakkı da genişletilecek. Çocuk sayısına göre 6 aya kadar izin hakkı tanıyacak yeni düzenlemenin yönetmelik hazırlıkları sürüyor.
Özel sektörde uygulanan bu model artık kamu çalışanlarını da kapsayacak.
İkinci Emeklilik Dönemi Başlıyor
Başkan Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı önemli başlıklardan biri de tamamlayıcı emeklilik sistemi oldu. SGK dışında ek bir emeklilik modeli ile çalışanlar, emekli olduklarında ikinci maaş alma imkanına kavuşacak.
Böylece emeklilik sonrası hayat standartlarının korunması sağlanacak.
Sosyal güvenlik sisteminin daha sürdürülebilir hale getirilmesi için tamamlayıcı sigorta modelleri üzerinde de çalışmalar hızlandırıldı. Bu yeni sistemin 2025 yılı içinde devreye alınması bekleniyor.
Üniversiteler Üretim Süreçlerine Dahil Olacak
Çalışma hayatındaki dönüşüm sadece iş dünyasıyla sınırlı kalmayacak. Başkan Erdoğan, üniversitelerin şehirlerle bütünleşeceği ve üretim süreçlerine daha aktif katılım sağlayacağı yeni bir yükseköğretim modeli üzerinde çalışıldığını açıkladı.
Bu sayede mezunlar iş dünyasına daha donanımlı şekilde hazırlanacak.
Nüfus Politikalarında Yeni Dönem
Türkiye'nin nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken Başkan Erdoğan, demografik yapıyı güçlendirecek yeni politikaların devreye alınacağını belirtti.
Aile destek programları ve doğum teşvikleri gibi çeşitli önlemlerle, nüfus artış hızının yeniden yükseltilmesi hedefleniyor.
Özetle Türkiye çalışma hayatında büyük değişimlerin eşiğinde.
Esnek çalışma modelleri, annelere yönelik teşvikler, ikinci emeklilik sistemi ve nüfus politikalarındaki yeni stratejiler, önümüzdeki dönemde iş dünyasını ve toplumsal yapıyı önemli ölçüde etkileyecek. Reform niteliğindeki bu düzenlemelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, çalışma hayatında daha dengeli ve verimli bir sistem inşa edilmesi bekleniyor.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)