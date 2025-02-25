İKİNCİ EMEKLİLİK YOLDA | Çalışma hayatı değişiyor: Esnek modeller devreye girecek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kongresi'nde yaptığı açıklamalar, çalışma hayatında köklü değişikliklerin sinyallerini verdi. Orta Vadeli Programlar doğrultusunda iş dünyasını ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni modellerin hayata geçirilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili son gelişmeleri Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem anlattı.

Uzaktan ve Esnek Çalışma Yaygınlaşacak Son yıllarda dünya genelinde hız kazanan uzaktan ve esnek çalışma modelleri, Türkiye'de de daha yaygın hale geliyor. Pandemi süreciyle birlikte birçok şirketin benimsediği uzaktan çalışma modeli, hem maliyetleri düşürüyor hem de çalışan verimliliğini artırıyor.

Önümüzdeki dönemde iş-aile dengesini koruyacak şekilde esnek çalışma saatleri devreye alınacak. Yarı zamanlı çalışma seçenekleri de yeniden düzenlenerek daha fazla sektörde uygulanabilir hale getirilecek. Kamu sektöründe de bu modellere geçiş yapılması planlanıyor.

Çalışma Saatleri Kısalıyor mu? Avrupa'da birçok ülkede haftalık çalışma süresinin azaltılmasıyla ilgili pilot uygulamalar yürütülüyor. Türkiye'de de benzer bir düzenleme gündeme gelebilir.