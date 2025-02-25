Uzmanlardan altın piyasası için kritik uyarı: O tarihte sert düşüş bekleniyor

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Altın fiyatları, yatırımcıların güvenli liman talepleri ve ABD dolarındaki zayıflık nedeniyle yeni haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Özellikle gram altın tarafında rekor seviyeler kaydedilirken, yatırımcılar "Altın almalı mı, satmalı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Piyasalarda yaşanan bu hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulunan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, önemli açıklamalarda bulundu.



Fotoğraflar: AA 📈 ALTINDA TARİHİ SEVİYELER! ONS ALTINDA 3000 DOLAR DİRENÇ NOKTASI Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerle birlikte yükseliş trendine girdi. Ons altın, güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte 2940 dolar seviyesine kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerine yaklaştı. Doların zayıflaması da altının yükselişini destekleyen faktörlerden biri oldu. Piyasalardaki hareketliliğin ana nedenlerinden biri olarak ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak faiz kararları ve Ukrayna-Rusya savaşına dair gelişmeler gösteriliyor. Uzmanlara göre, FED'in faiz kararlarına yönelik belirsizlikler altın fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabilir.