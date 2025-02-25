Ekonomide yol haritası belli oldu! Fahiş konut ve kira fiyatlarına dur denecek | Başkan Erdoğan 5 başlıkta açıkladı

Takvim Foto Arşiv ÜRETİM ARTACAK

Sanayi Master Planı kapsamında ise sanayi gelişiminin planlı ve programlı bir şekilde artırılması planlanırken, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile Türkiye'nin dört bir noktasında üretimin artırılması teşvik edilecek. Yatırım süreçlerine getirilen 'Tek Durak Ofis' anlayışı ile birlikte Türkiye'nin yatırım çekmesinin önü de açılacak.

Takvim Foto Arşiv SOSYAL KONUT HAMLESİ



Hayat pahalılığının temel sebeplerinden olan kira ve konut fiyatlarına da neşter vurulacak. Atılacak adımlar ile sosyal konut projeleri hayata geçirilecek. Proje kapsamında konut ve kirada yaşanan artışın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Takvim Foto Arşiv REFAH SEVİYESİNİ VE ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ



Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mali kuralları güçlendirerek kamu harcamalarında disiplini koruyacağız. Vergide adaleti ve etkinliği güçlendireceğiz.

Takvim Foto Arşiv Ekonomide yeşil ve dijital dönüşümü sağlayacağız, yerel kalkınma hamlesi ve sanayide dönüşümle ülkemizin her bir köşesinin refah seviyesini ve üretim gücünü artıracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle uyguladığımız programımızla kapsayıcı ve dengeli büyüme hedefimize ulaşacağız" dedi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN