Ekonomide yol haritası belli oldu! Fahiş konut ve kira fiyatlarına dur denecek | Başkan Erdoğan 5 başlıkta açıkladı

Geçtiğimiz gün AK Parti 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Türkiye Yüzyılı Reform Programı ile ekonomide birçok yenilik gündeme geldi. Düzenlemeler ile birçok alanda iyileşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.
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BÜYÜME DÜZENLEMELERİ
Başkan Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Türkiye Yüzyılı Reform Programı kapsamında ekonomik dönüşüm planı ile sürdürülebilir ve kapsamlı büyüme sağlamlaştırılacakken, yeni tedbirler alınarak büyüme konusunda önemli düzenlemeler devreye girecek.
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TASARRUF DEVAM EDECEK
Kamu yönetiminde de bir süredir uygulanan tasarruf uygulamalarında yeni düzenlemeler hayata geçirilecek. Yapılacak düzenlemeler ile kamu harcamalarında uygulanan disiplininin korunması sürdürülecek. Vergi alanında da düzenlemeler gelecek.
Sabah'ta yer alan habere göre, Düzenleme kapsamında vergide adaletin sağlanması için Başkan Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği çok kazanandan çok vergi alma prensibinin devreye girmesi ile kamu kazancı artırılacak.