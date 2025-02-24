EMEKLİLİK İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR? SGK , şüpheli işlemlere ilişkin emekli lere tebligat göndererek ifadeye çağırıyor. Şüpheli işleme muhatap vatandaşların 3 iş günü içinde SGK'ya gidip ifade vermesi gerekiyor. Emeklilik iptalleri, dosya üzerinden yapılan incelemeler, alınan ifadeler ve denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler üzerine başlatılıyor. Emeklilik iptal kararı SGK tarafından yazılı olarak kişiye bildiriliyor.

EMEKLİLİK İPTAL BİLDİRİMİ ALAN VATANDAŞ NE YAPMALI? Emekli lik iptal bildirimi alan kişiler, öncelikle SGK ile iletişime geçerek durumlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli. Eğer SGK'nın yapmış olduğu işlemde bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, gerekli itiraz işlemleri başlatılmalı. Yapılan itiraz, SGK tarafından inceleniyor ve sonuç kişilere iletiliyor. Aylığı iptal edilen sigortalıya, çıkarılan yersiz ödeme tutarının ödenmesi için tebliğ yapılması durumunda, bu tebliğe karşı 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak, itiraz hakkının kullanılabilmesi için işlemin hatalı olduğuna dair gerekçelerin bulunması önemli.

Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)



USULSÜZ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR?

Yapılan incelemeler sonucunda yersiz ödeme tespit edilmesi durumunda, bu ödemelerin tahsiline ilişkin belirli kurallar uygulanıyor. Eğer yersiz ödemenin sebebi SGK'nın hatalı işlemi (örneğin, aylığa hak kazanma koşullarının hatalı tespiti) ise tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler tahsil ediliyor.

Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmıyor. Yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil ediliyor ve bu ödemelere faiz uygulanıyor. Usulsüzlük tespiti halinde, emeklilik iptal ediliyor, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi isteniyor, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuluyor.