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Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur?

SGK denetimlerine hız verdi, sahte sigortalı tespiti 2024’te 100 bine dayandı. Sahtecilerin emeklilikleri iptal edilirken, ödenen aylıkları da faiziyle geri isteniyor.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :24 Şubat 2025
Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur?

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    SGK yeni yılda sahte sigortalılık, hileli emeklilik ve prim usulsüzlüklerine göz açtırmamak için harekete geçti. Sigorta ve emeklilik prim ödemelerini geriye dönük mercek altına alan SGK, usulsüz işlemlere ilişkin denetimlerine hız verdi. SGK'nın 2023 yılında 89 bine ulaşan usulsüzlük tespiti, 2024 yılında 100 bine dayandı. Sahte sigortalar iptal edilirken, ödenmiş emekli aylıkları varsa bunlar da geri isteniyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...

    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)

    SAHTE SİGORTALILIK NEDİR?
    Sigortalı bildirildiği iş yerinde gerçekte çalışmayan bir kişi, başka bir işle meşgul olsa veya başka bir iş yerinde ya da başka bir işte çalışıyor olsa dahi, fiilen çalışmadığı iş yerinden yapılan sigortalı bildirimi sahte sigortalılık sayılıyor.

    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)

    EMEKLİLİK HANGİ GEREKÇELERLE İPTAL OLUYOR?
    Emekli aylığı ve emeklilik iptalleri, genellikle kişilerin iş yerinde fiilen çalışmamasına rağmen adlarına sigortalı bildirimi yapılması ve bu sahte sigortalılıktan dolayı emekli olmaları durumunda gerçekleşiyor. SGK, denetimlerinde özellikle 'naylon şirketler' üzerinden yapılan prim ödemelerine odaklanıyor. Bu yöntemde, fiili bir çalışma olmadan, kişinin sadece emeklilik hakkı kazanabilmesi için sahte sigorta bildirimi yapılıyor.

    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)

    EMEKLİLİK İPTAL İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?
    SGK, şüpheli işlemlere ilişkin emeklilere tebligat göndererek ifadeye çağırıyor. Şüpheli işleme muhatap vatandaşların 3 iş günü içinde SGK'ya gidip ifade vermesi gerekiyor. Emeklilik iptalleri, dosya üzerinden yapılan incelemeler, alınan ifadeler ve denetimler sonucunda tespit edilen usulsüzlükler üzerine başlatılıyor. Emeklilik iptal kararı SGK tarafından yazılı olarak kişiye bildiriliyor.

    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)

    EMEKLİLİK İPTAL BİLDİRİMİ ALAN VATANDAŞ NE YAPMALI?
    Emeklilik iptal bildirimi alan kişiler, öncelikle SGK ile iletişime geçerek durumlarını ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli. Eğer SGK'nın yapmış olduğu işlemde bir hata olduğunu düşünüyorlarsa, gerekli itiraz işlemleri başlatılmalı. Yapılan itiraz, SGK tarafından inceleniyor ve sonuç kişilere iletiliyor. Aylığı iptal edilen sigortalıya, çıkarılan yersiz ödeme tutarının ödenmesi için tebliğ yapılması durumunda, bu tebliğe karşı 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunuyor. Ancak, itiraz hakkının kullanılabilmesi için işlemin hatalı olduğuna dair gerekçelerin bulunması önemli.

    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)

    USULSÜZ EMEKLİLİK İŞLEMLERİNDE HANGİ YAPTIRIMLAR UYGULANIR?
    Yapılan incelemeler sonucunda yersiz ödeme tespit edilmesi durumunda, bu ödemelerin tahsiline ilişkin belirli kurallar uygulanıyor. Eğer yersiz ödemenin sebebi SGK'nın hatalı işlemi (örneğin, aylığa hak kazanma koşullarının hatalı tespiti) ise tespit tarihinden itibaren geriye doğru 5 yıl içindeki ödemeler tahsil ediliyor.

    Ayrıca, tespit tarihinden geriye doğru 24 ay içinde yapılan ödemeler için faiz uygulanmıyor. Yersiz ödemenin sigortalının kusurundan (örneğin sahte hizmet veya yanıltıcı/sahte belge kullanımı) kaynaklanması durumunda, tespit tarihinden geriye doğru 10 yıl içindeki ödemeler tahsil ediliyor ve bu ödemelere faiz uygulanıyor. Usulsüzlük tespiti halinde, emeklilik iptal ediliyor, kişilere ödenen maaşların yasal faizi ile SGK'ya geri ödemesi isteniyor, sigortalı bildiren iş yeri sahipleri ve sigortalı bildirilen kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuluyor.

    Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)Sahte sigorta emeklilikten eder! SGK denetimlere hız verdi | Tespit halinde süreç nasıl işliyor? Kimler aylıktan olur? (AA)

    USULSÜZLÜK İNCELEMELERİ GERİYE DOĞRU NE KADAR SÜREYİ KAPSAR?
    Sahte sigortalılık incelemelerinde geriye doğru yapılacak incelemeler için herhangi bir süre sınırı bulunmuyor. Bu tür usulsüzlük tespitleri, süre kısıtlaması olmaksızın geçmiş dönemi kapsayabiliyor.

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