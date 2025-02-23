Ramazan’ın gelişi hazır yemek sektöründe hareketliliği artıracak!

Önümüzdeki hafta 1 Mart'ta başlayacak 11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişinin, birçok sektörde olduğu gibi hazır yemekte de hareketlilik oluşturması bekleniyor.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı (YESİDEF) Hüseyin Bozdağ, özellikle fabrikaların sabah 08.00-17.00 saatlerinde çalıştıklarını belirterek, Bozdağ, "Özellikle yerel yönetimler ve hayırsever çadır sahiplerinden beklenti içerisindeyiz. Öğle yemeği kaybımızı Ramazan kumanyalar ve iftar çadırı yemekleriyle telafi etmeye çalışacağız" dedi.