Türkiye, Türkmenistan ile tarihi doğal gaz anlaşması imzaladı!

Türkiya, bölgenin doğal gaz üssü olma hedefi kapsamında enerjide arz ve güvenliği çeşitlendirici adımları üst üste atarken, son olarak Türkmenistan ile tarihi bir anlaşma imzalandı.

Rusya, İran ve Katar'dan sonra dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervine sahip ülkesi olan Türkmenistan'ın kaynaklarını Avrupa pazarına açmak için Türkiye köprü görevi üstlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Hazar geçişli bir doğalgaz boru hattının Türk dünyasının Kızılelması olacağını belirterek, uzun vadede Hazar geçişli bir boru hattı inşasının önemine dikkat çekti.

Dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'ndeki hidrokarbon sahasının adını "Dostluk Sahası" koyarak, bölgenin Türk dünyası için önemine vurgu yapmıştı. 1 Mart itibarıyla başlayacak sevkiyat kapsamında, yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor.