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Türkmen gazı Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

Rusya, İran ve Katar'dan sonra dünyanın dördüncü büyük doğal gaz rezervine sahip ülkesi olan Türkmenistan'ın kaynaklarını Avrupa pazarına açmak için Türkiye köprü görevi üstlenecek.

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Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 09:24 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 09:50
Türkmen gazı Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

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    Türkiye, bölgenin doğal gaz üssü olma hedefi kapsamında enerjide arz ve güvenliği çeşitlendirici adımları üst üste atarken, son olarak Türkmenistan ile tarihi bir anlaşma imzalandı. 1 Mart itibarıyla başlayacak sevkiyat kapsamında, yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor.

    İRAN TRANSİT ÜLKE KONUMUNA GETİRİLDİ
    Trans-Hazar Boru Hattı (TCP) projesi belirsizliğini korurken, Türkiye proaktif bir hamle yaparak İran'ı transit ülke konumuna getirdi ve Türkmen gazının kesintisiz akışını güvence altına aldı.

    Türkmen gazı, Türkiye'nin ʺenerji koridoruʺ rolünü güçlendirecek. (AA)Türkmen gazı, Türkiye'nin ʺenerji koridoruʺ rolünü güçlendirecek. (AA)



    Türk dünyasını ekonomik ve stratejik olarak daha güçlü bir noktaya taşıyacak olan Trans-Hazar Boru Hattı'nın yapımı noktasında en büyük engel Türkmenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır süren Hazar Denizi'ndeki hidrokarbon yataklarının hakimiyeti konusuydu.

    İki ülke 2021 yılında imzaladığı anlaşma çerçevesinde Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırma ve geliştirmeyi kararlaştırdı.

    EKONOMİK POTANSİYELİ ARTIRACAK
    Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan da daha önce Azerbaycan ve Türkmenistan devlet başkanları ile görüşmelerinde sıklıkla Hazar geçişli bir boru hattının önemine değinirken, "Dostluk" hamlesi ile sorunlardan biri ortadan kalkmış oldu. İnşa edilmesi halinde 30 milyar metreküp kapasite ve 300 kilometrelik uzunluğa sahip olması planlanan hat, Hazar kıyı devletlerinin ekonomik potansiyellerini büyük oranda artıracak.

    Anlaşma, Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından kritik öneme sahip. (AA)Anlaşma, Türkiye'nin enerji arz güvenliği açısından kritik öneme sahip. (AA)



    İKİ ALTERNATİF VAR
    Trans-Hazar boru hattı için daha önce iki alternatif gündeme gelmişti. Bunlardan ilki, söz konusu boru hattının Azerbaycan'daki Trans-Anadolu (TANAP) ve Trans-Adriyatik (TAP) doğal gaz boru hatlarına erişim sağlayan Güney Kafkasya doğal gaz boru hattına dahil edilmesi şeklinde konuşulmuştu.

    Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına giriş çalışmalarını anlatan infografik (Arşiv, AA)Türkmen gazının Türkiye ve Avrupa pazarına giriş çalışmalarını anlatan infografik (Arşiv, AA)

    İkinci yol ve en doğrudan bağlantı, TCP'yi Gürcistan'dan Romanya'ya Karadeniz altından önerilen Beyaz Akım Boru Hattı ile bağlamak şeklinde gündeme taşınmıştı.

    Projenin bütçesi ise 2 milyar dolar olarak planlanmıştı. Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması ile Avrupa'nın enerji arz ve güvenliğinin de garantiye alınacak olması nedeniyle projeye Avrupa'nın da finansman sağlaması bekleniyor.

    Trans-Hazar boru hattı için iki alternatif gündemde. (Takvim.com.tr)Trans-Hazar boru hattı için iki alternatif gündemde. (Takvim.com.tr)

    KIZILELMAMIZ HAZAR GEÇİŞİ
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmenistan ile 27 yıldır gerçekleşmeyen bir anlaşmayı hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "Türkmen gazı çok uygun koşullarda Türkiye'ye geliyor. Çeşitlendirme ve gazın bollaşması açısından bize büyük katkısı olacak" ifadelerini kullandı. Hazar geçişli bir boru hattını "Kızılelma" olarak niteleyen Bayraktar, Hazar geçişine uzun vadede Türkiye'nin ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

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