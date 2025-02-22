Türkmen gazı Türkiye’ye geliyor! Tarih belli oldu

Türkiye, bölgenin doğal gaz üssü olma hedefi kapsamında enerjide arz ve güvenliği çeşitlendirici adımları üst üste atarken, son olarak Türkmenistan ile tarihi bir anlaşma imzalandı. 1 Mart itibarıyla başlayacak sevkiyat kapsamında, yıl sonuna kadar 1.3 milyar metreküp Türkmen gazının Türkiye'ye sevk edilmesi planlanıyor.

Türkmen gazı, Türkiye'nin ʺenerji koridoruʺ rolünü güçlendirecek. (AA)





Türk dünyasını ekonomik ve stratejik olarak daha güçlü bir noktaya taşıyacak olan Trans-Hazar Boru Hattı'nın yapımı noktasında en büyük engel Türkmenistan ve Azerbaycan arasında yıllardır süren Hazar Denizi'ndeki hidrokarbon yataklarının hakimiyeti konusuydu.

İki ülke 2021 yılında imzaladığı anlaşma çerçevesinde Hazar Denizi'nde "Dostluk" olarak adlandırdıkları hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırma ve geliştirmeyi kararlaştırdı.

EKONOMİK POTANSİYELİ ARTIRACAK

Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan da daha önce Azerbaycan ve Türkmenistan devlet başkanları ile görüşmelerinde sıklıkla Hazar geçişli bir boru hattının önemine değinirken, "Dostluk" hamlesi ile sorunlardan biri ortadan kalkmış oldu. İnşa edilmesi halinde 30 milyar metreküp kapasite ve 300 kilometrelik uzunluğa sahip olması planlanan hat, Hazar kıyı devletlerinin ekonomik potansiyellerini büyük oranda artıracak.