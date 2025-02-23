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HAVELSAN'ın yeni İHA'sı "BULUT" göreve hazır! 6 saatte keşif yapıyor

HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA) sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katacak.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :23 Şubat 2025
HAVELSAN’ın yeni İHA’sı BULUT göreve hazır! 6 saatte keşif yapıyor

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    HAVELSAN tarafından geliştirilen yeni insansız hava aracı (İHA), sahip olduğu yeteneklerle sivil ve askeri alanlarda Türkiye'nin gücüne güç katacak. BULUT, içten yanmalı motoru sayesinde kesintisiz şekilde 6 saat havada kalıp, GNSS'den bağımsız olarak keşif ve gözetleme yapabiliyor.

    80 KM VERİ PAYLAŞIYOR
    Düşük yağmur ve kar yağışı koşullarında görev yapabilme yeteneği olan İHA, sahip olduğu sensör ve yazılım sayesinde her türlü operasyon koşullarında görev üstlenebiliyor. BULUT, güvenlik güçlerince aktif olarak operasyon bölgelerinde kullanılıyor, aracın 5 kilogram faydalı yük kapasitesi bulunuyor, 80 kilometre mesafeye kadar veri paylaşabiliyor. İHA'nın, hareketli nesne algılama ve kaçınma, çarpışma önleme, "anti jamming" gibi operasyonel özellikleri bulunuyor.

    BİRÇOK ÖZELLİĞİ VAR
    BULUT sınır ve sahil devriyesi, kaçakçılık ve terörle mücadele, emniyet ve güvenlik, narkotik tespiti, termal ölçümleme, orman yangınlarına müdahale, afet sonrası arama kurtarma, çevre kirliliği tespiti, tarım faaliyetleri, petrol ve doğal gaz boru hattı güvenliği, enerji hatları kontrolü, arama kurtarma operasyonları gibi pek çok farklı alanda kullanılabilecek. TSK ve EGM'nin envanterine de giren BULUT, uluslararası medya kuruluşlarında da haber oldu.

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