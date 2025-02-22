22 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Bu gelişmelerin akabinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlenirken, yatırımcılar piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları arttı mı? İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ons, 22 ayar altın bilezik fiyatları...