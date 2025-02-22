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Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat'ta altın kaç para oldu?

Altın fiyatları, 22 Şubat 2025 itibarıyla yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Bu gelişmelerin akabinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlenirken, yatırımcılar piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları arttı mı? İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ons, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Şubat 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :22 Şubat 2025 , 09:00
Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

22 Şubat 2025 itibarıyla altın fiyatları yatırımcıların ve vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Bu gelişmelerin akabinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlenirken, yatırımcılar piyasadaki son durumu yakından takip ediyor. Peki, bugün altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatları arttı mı? İşte gram, çeyrek, yarım, tam, ons, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram Altın

Alış: 3.437,62 TL
Satış: 3.438,13 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Çeyrek Altın

Alış: 5.773,00 TL
Satış: 5.823,00 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Yarım Altın

Alış: 11.546,00 TL
Satış: 11.645,00 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Tam Altın

Alış: 23.021,00 TL
Satış: 23.195,00 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Cumhuriyet Altını

Alış: 23.586,00 TL
Satış: 23.690,00 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Ata Altın

Alış: 23.641,00 TL
Satış: 23.807,00 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.204,00 TL
Satış: 3.376,00 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

22 Ayar Altın:

Alış: 3.198,27 TL
Satış: 3.231,23 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

18 Ayar Altın:

Alış: 2.618,67 TL
Satış: 2.638,76 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

14 Ayar Altın:

Alış: 1.990,82 TL
Satış: 2.010,93 TL

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Ons

ALIŞ(USD) 2.934,68

SATIŞ(USD) 2.935,11

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Not: Fiyatlar anlıktır, değişebilir.

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Gram altın arttı mı? Bugün altın fiyatları ne kadar? 22 Şubat’ta altın kaç para oldu?

Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.