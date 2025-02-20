Bakan Bayraktar müjdeledi: 913 yerleşim yerine doğalgaz erişimi!

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, doğalgaz erişimi olan yerleşim yeri sayısının 913'e ulaştığını söyledi. Bu yıl sonunda 96 yerleşim yerine daha doğalgaz ulaştırılmış olacağına işaret eden Bayraktar, 2026 sonu itibarıyla bin 53 yerleşim yerinde doğalgaz kullanılacağını kaydetti.



Bayraktar, "Oluşturduğumuz doğalgaz ağlarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 85'ine ulaşmış durumdayız. Yaklaşık 72.3 milyon vatandaşımızın doğalgaza erişimi var. Halihazırda yaklaşık 232 bin kilometrelik doğalgaz iletim ve dağıtım ağı bulunuyor. Yaklaşık 19.5 milyon konutta şu anda doğalgaz var" dedi.

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