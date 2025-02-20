Borsa günün ilk yarısında yükselişe geçti | 20 Şubat BIST 100 son durum

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yükselişle tamamladı. Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,29 puan ve yüzde 0,20 artışla 9.782,96 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,96, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kazandı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günün ilk yarısını yükselişle tamamladı (Takvim.com.tr Arşiv) EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 3,72 ile ticaret oldu. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir öne çıkıyor.