SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan eğitim üssünün açılışında müjdeyi verdi: Bin 381 engelli öğretmen ataması yapacağız

Türkiye’nin en büyük lise kampüsü olan ve içerisinde 8 lise barındıran Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi hizmete girdi. Kampüsün temelini de atan Başkan Erdoğan, 473 öğretmenin görev yapacağı eğitim üssünün açılışında önemli açıklamalarda bulundu. 2002 yılında eğitim bütçesinin 7,5 milyar lira olduğunu belirten Erdoğan, "Bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti." dedi. Gençlere kötü alışkanlıklar konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, "Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin." ifadelerini kullandı. Erdoğan, 2025 yılında bin 381 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :02 Şubat 2025 , 19:02 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 12:30
Başkan Erdoğan eğitim üssünün açılışında müjdeyi verdi: Bin 381 engelli öğretmen ataması yapacağız

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi hizmete girdi. Kampüsün temelini de atan Başkan Erdoğan, 473 öğretmenin görev yapacağı eğitim üssünün açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'nin en büyüğü açıldı!

    BAKAN TURKUVAZ'DA AÇIKLADI BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİ

    Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Turkuvaz dijital ortak yayınında müjdesini verdiği engelli öğretmen ataması için sayı verdi. Erdoğan, "2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz." dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı ErdoğandaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanda
    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Aziz İstanbullular, saygıdeğer öğretmenlerimiz, sevgili öğrenciler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Aybüke kızımızı, Necmettin evladımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum.

    Eğitim külliyemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Burada eğitim alacak olan gençlerin gelecekte önemli roller üstleneceklerine yürekten inanıyorum. Külliyemizde 345 derslik, 88 laboratuvar, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor.

    Külliyemizdeki Türkiye'nin en büyük planetaryumunu bugün hizmete açıyoruz. Tam tekmil bir eğitim öğrenim üssünü İstanbul'a kazandırıyoruz. Temelini attığım ve inşa sürecini yakından takip ettiğim kampüsün açılışını yapmak benim için mutluluk kaynağıdır. Desteklerini bizden esirgemeyen necip milletimize kalpten teşekkür ediyorum.

    NEREDEN NEREYE: EĞİTİME DEV BÜTÇE

    2002'de eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken bugün bu tutar yüksek öğretim dahil 2 trilyon 186 milyarı geçti. 22 yıl önce derslik sayısı 367 bin iken bu sayıyı iki katına 735 bine çıkardık. 80 yılda yapılan derslik sayısından fazlasını inşa ettik. 820 binden fazla öğretmen atamasını gerçekleştirdik. Mevcut öğretmenlerin yüzde 80'ini biz göreve başlattık. 60-70 kişinin ders yaptığı kalabalık sınıflar tarih oldu. Bizim okuduğumuz dönemde İstanbul'da sınıfta 80 Anadolu'da 100'ün üzerinde öğrenci vardı. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında gelişmiş ülke rakamlarını yakaladık. Ders kitabı vatandaşın en önemli sorunlarından biriydi. 1 hafta sonraya kırtasiyeden randevu alıp gidip kitaplarımızı alırdık. 4 milyar ders kitabını ücretsiz dağıtarak bu yükü de ailelerin sırtından aldık.

    Öğretmenlik meslek kanununu tekrar çıkardık. Uzman ve baş öğretmenlerimize ayrı ayrı derece verdik. Öğretmenlerimize karşı işlenen yaralanan tehdit gibi suçlarda cezaların artmasını ve caydırıcılığı temin ettik. Bizim kültürümüzde öğretmene asla el kalkmaz, öğretmenin eli öpülür. İster veli ister öğrenci olsun bu durum fark etmez.

    GENÇLERE UYUŞTURUCU UYARISI

    Şiddetle mücadelede çok hassasız. İnternetin, şiddet içerikli dizilerin yaygınlaşması ile olumsuz hadiselerin üzerine kararlılıkla gidiyoruz. Evlatlarımızı tütün alkol uyuşturucu gibi bağımlılıklara karşı korumakta kararlıyız. Bir büyüğünüz olarak sizlere rica ediyorum, adeta yalvarıyorum; sakın ha bu kötü alışkanlıklardan sıyrılın, bunlara prim vermeyin. Zehir tacirlerinin tepelerine binip bu alçakların yakasına yapışacağız. Toplumda veba gibi yayılan ekran bağımlığı da gündemimizin en üst sırasında. Çeşitli düzenlemeleri değerlendiriyoruz. Hayatımda sigara, alkol yok. Bu tür bağımlılıklar asla yok. Evlatlarıma torunlarıma nasıl bunlardan sakınmalarını tavsiye ediyorsam size de bunlardan sakınmanızı tavsiye ediyorum. Dijital mecraların başı bozuk ikliminde evlatlarımızı sahipsiz bırakamayız. Özgürlük bahanesi ile körpe dimağların işgal edilmesine seyirci kalamayız. Dijital mecra kaynaklı sorunlarla mücadelede yeni tedbirleri devreye alacağız.

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı ErdoğandaMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekinden engelli öğretmenlere atama müjdesi | Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğanda

    BİN 381 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMASI

    Eğitim alanındaki yeni trendleri yakından takip ediyoruz. Milli eğitim akademisini kurduk, kabullerin ilki 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı ile gerçekleşecek. Bu akademinin 14 ay sürmesini planlıyoruz. Mevcut öğretmenlerimizi de 5 aylık eğitimler ile destekleyeceğiz. Eğitimde fırsat eşitliğini öğretmenlerimiz için de temel ilke olarak benimsedik. 2025 yılında bin 381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz.

    Bakanlığımız yakın zamanda duyuruya çıkacaktır. Şimdiden öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Aralık 2023 pisa raporuna göre Türkiye 20 yılda matematik ve fen bilimlerindeki performansını istikrarlı şekilde artıran 4 ülkeden biri oldu.

    Bu başarılar eğitim politikamızın ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. Türkiye Yüzyılı Maarif modelini geliştirdik. Bu modeli yenilikçi ve derinlikli anlayışla şekillendirdik. İnşallah şuurlu bir genliği yarınların Türkiye'sine kazandıracağız.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)

    Temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz yıl 20 Ocak'ta atılan Türkiye'nin en büyük lise kampüsünün yapımı tamamlandı.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)

    345 DERSLİK BULUNUYOR

    Külliyede, eğitim binalarının her birinde 40 derslik olmak üzere toplam 345 derslik, 2 fizik laboratuvarı, 2 biyoloji laboratuvarı, 1 bilgisayar laboratuvarı, 2 görsel sanatlar atölyesi, 2 müzik dersliği, 3 destek eğitim odası, 3 zümre odasının yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği odası, kız ve erkek mescitleri ve doktor odası bulunuyor.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Sosyal medya)


    Kampüste 473 öğretmen görev alacak.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    473 ÖĞRETMEN GÖREV YAPACAK
    Külliyede 3 Anadolu lisesi, 1 fen lisesi, 2 mesleki teknik Anadolu lisesi ve atölyesi, 1 imam hatip lisesi, 1 spor lisesi, 1 bilim ve sanat merkezi, 1 özel eğitim uygulama okulu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli kız yurdu, 50 oda ve 151 öğrenci kapasiteli erkek yurdu, 600 kişilik uygulama camisi, 2 kapalı spor salonu, 10 açık spor sahası, 2 konferans salonu, 1 merkez kütüphane, 1 amfi tiyatro, idari hizmet binası ve anasınıfı, 456 araçlı kapalı otopark ve 46 araçlı açık otopark yer alıyor.

    ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.ürkiye'nin en büyük lise eğitim yerleşkesi olma özelliğini taşıyan ʺEsenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesiʺ yarın açılıyor.

    Ayrıca Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi, 147 kişi kapasitesiyle güneşin, yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüsünün kubbe şeklinde tavana yansıtıldığı planetaryuma da ev sahipliği yapıyor.

    Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Erdoğan Dijital medya paylaşımı)Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi (Erdoğan Dijital medya paylaşımı)

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan eğitim üssünün açılışında müjdeyi verdi: Bin 381 engelli öğretmen ataması yapacağız
    Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    TÜİK 2025 yılının ilk enflasyon verilerini açıkladı! | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Son 4 yılın en düşüğü
    Terör örgütü PKK/SDG’den Münbiç’te bombalı saldırı! 15 şehit
    Misak-ı Milli korkusuna kapılan PYD İsrail’e yalvardı! Elebaşı İlham Ahmed siyonist şemsiye istedi: Suriye’de bize yardım edin
    MİT’ten Suriye’de PKK operasyonu! Beşiktaş’ta TİM47’yi şehit eden kalleş saldırının sorumlusu Azad kod adlı Mahmut Ağca etkisiz hale getirildi
    Yazarlardan flaş yorum! Tüm tuşlara bastı
    Gözler Ankara’da! Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem Bolu’daki otel yangını faciası
    MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM! Temmuz maaşları için ilk ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? Memur ve SSK ve Bağ-Kurluya zamlı aylık hesaplaması
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Sömestir tatili sonrası İstanbul’da trafik yoğunluğu!
    Mini EYT paketi gibi 10 madde sıralandı! 2.760 prim avantajı ile noktası virgülüne erken emeklilik
    Yüksek gelir düşük beyan: 100 milyon liradan fazla vergi kaçıran oyuncu kim?
    Şubat ayı kira artış oranı 2025: TÜİK kira zammı ne kadar oldu? İş yeri, konut kirası hesaplama ekranı
    PAZARLIK ZAMANI: 7.4 milyon çalışan ve emekliye toplu sözleşme! Masaya neler gelecek?
    Bitcoin’de Donald Trump etkisi! Resmen çöküş!
    Beyaz kış şimdi başlıyor! İstanbul ve Ankara için kar yağışı kapıya dayandı: MGM 3 Şubat hava durumu raporu
    Ayşe Barım’ın kurduğu tekelde gizli anlaşma ortaya çıktı: Yüzde 20 komisyonla rekabeti ihlal!
    KAMUYA 3.900 MEMUR ALINACAK! İtfaiye eri, mimar, zabıta alımı başladı: EGM, YÖK, MEB, İçişleri Bakanlığı...
    Kardelenler’in Koray’ı Barış Falay’ın eşi meğer kendisinden de ünlüymüş! Bir İstanbul Masalı’nın güzeliyle 19 yıldır evli!