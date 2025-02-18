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Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi sisteminde yeni dönem!

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından vergi sistemi hakkında hazırlanan tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Yapılan düzenleme kapsamında bundan sonraki süreçte vergide enflasyon düzeltmesine ihtiyaç duyulmayacak.

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Giriş Tarihi :18 Şubat 2025 , 14:57 Güncelleme Tarihi :18 Şubat 2025 , 14:57
Resmi Gazete’de yayımlandı! Vergi sisteminde yeni dönem!

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    Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 582 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Yayınlanan tebliğe göre, vergi ödemelerinde mükelleflerin enflasyon düzeltmesi sürecine ilişkin düzenleme yapıldı.

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    Yapılan düzenleme kapsamında bundan sonraki süreçte vergide enflasyon düzeltmesine ihtiyaç duyulmayacak.

    VERGİDE YENİ DÖNEM!

    Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, geçici vergi dönemleri dahil, öngörülen şartların oluştuğu dönemlerde kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince enflasyon düzeltmesi yapılması zorunlu bulunuyor.

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    Ancak yeni tebliğle bakanlık yetkisini kullanarak, şartların gerçekleşmesi halinde 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri sonunda kapsam dahilindeki mükelleflerce enflasyon düzeltmesi yapılmamasını sağladı.

    Yeni tebliğe göre, enflasyon düzeltmesi yapılmayacak dönemlere ilişkin verilecek geçici gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinin ekine bilanço da eklenmeyecek.

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    Öte yandan, sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-satımı ve imaliyle uğraşan mükelleflerin şartlara bakılmaksızın (her geçici vergi dönemi sonu itibarıyla) enflasyon düzeltmesi yapma zorunlulukları bulunuyor. Bu nedenle söz konusu mükellefler 2025 hesap döneminin birinci, ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemleri dahil enflasyon düzeltmesi yapmaya devam edecek.

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