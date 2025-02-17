Morgan Stanley’den flaş TL yorumu: Avrupa ve Orta Doğu’da en iyi performans gösteren para birimi

EN İYİ PERFORMANS Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirası nın en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

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Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.