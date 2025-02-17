SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Morgan Stanley'den flaş TL yorumu: Avrupa ve Orta Doğu'da en iyi performans gösteren para birimi

Türk Lirasının son 5 yılın en yüksek seviyesine çıktığı bugünlerde ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley'den TL hakkında flaş bir yorum geldi. Morgan Stanley'nin döviz kurları hakkında yayınladığı raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:06 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:29
Morgan Stanley’den flaş TL yorumu: Avrupa ve Orta Doğu’da en iyi performans gösteren para birimi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçtiğimiz Ocak ayında TL'nin reel değeri geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 13,99 puan, Yİ-ÜFE bazında da 10,41 puan arttı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    TL'NİN ŞAHLANIŞI O RAPORDA
    Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    EN İYİ PERFORMANS
    Asya'nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

    Türk Lirası yeniden şahlanıyor!

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları
    ABD ve Avrupa arasında Ukrayna savaşı! Liderler Paris’te toplanıyor Washington geri ödeme istiyor
    Başsavcıyı tehdit etti bilirkişiyi hedef gösterdi! İmamoğlu hakkında iddianame tamam: Hapis ve siyasi yasak talebi
    AK Parti’nin 23 Şubat’taki 8. Olağan Büyük Kongresi’nin sloganı belli oldu
    Halk TV’ye yasa dışı ses kaydı soruşturmasında iddianame hazırlandı: Kime kaç yıl hapis isteniyor?
    Cansel Serin nerede? Müge Anlı’yı sinirlendiren olay! 13 yaşında evlendirildi
    Okan Buruk’tan sürpriz karar! Rize maçı 11’ini belirledi
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    En-Nesyri için dev talip! Sezon sonu teklif var
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    Spor yazarları Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını değerlendirdi
    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede
    All-Star 2025’i Shaquille O’Neal’ın takımı OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    Türk siyasetinin Ziya’sı | Bakan Murat Kurum CHP’li Özgür Özel’in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki
    Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri