Türk Lirası yeniden şahlanıyor! Reel değeri son 5 yılın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında geçen ay bir önceki aya kıyasla 2,97 puan artışla 75,44 oldu. Endeks, Aralık 2024'te 72,47 düzeyindeydi.

Türk lirası nın değeri, geçen yılın aynı dönemine göre TÜFE bazında 13,99 puan, Yİ-ÜFE bazında da 10,41 puan arttı.

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Böylece, TÜFE'ye göre Türk lirasının reel değeri Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan TCMB'den yapılan duyuruda, "2021-2023 dönemine ilişkin ülkelerin karşılıklı dış ticaret ve milli gelir verileri kullanılarak bu dönemin ülke ağırlıkları hesaplanmış olup, 2021 yılından sonraki dönemlerde TÜFE ve Yİ-ÜFE Bazlı reel efektif döviz kuru serilerinde bu ağırlıklar kullanılmıştır." ifadeleri yer aldı.