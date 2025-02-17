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Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat denetimi! 144,5 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı, Ramazan’a kısa bir süre kala fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Denetimler sonucunda fahiş fiyat uygulayan işletmelere toplamda 144,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 08:46 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 08:46
Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 144,5 milyon TL para cezası

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    Ramazan öncesinde özellikle gıdada fiyat artışı yaşanması istenmiyor.

    İlgili bakanlıklar fahiş fiyatın önüne geçmek için Ramazan öncesinde denetimlere hız verdi.

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    Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında 2025 yılı ocak ayında 139,2 milyon tl idari para cezası; haksız ve fahiş fiyat denetimleri sonucunda da 144,5 milyon tl idari para cezası uygulandı.

    2025 yılı ocak ayında Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatınca tüketicinin korunması mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen fiyat etiketleri denetimlerinde; toplam 22,818 firma denetlendi ve aykırılık tespit edilen 7,367 firma hakkında 55,6 milyon TL idari para cezası uygulandı.

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

    2025 yılı ocak ayında 13,123 marketlerde yapılan fiyat etiketi denetimleri kapsamında, 32,5 milyon tl idari para cezası uygulandı.

    2025 yılı ocak ayında yapılan fiyat etiketi kapsamında 13,123 markette fiyat etiketi denetimi yapılmış olup, aykırılık tespit edilen marketlere 32,5 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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    2025 yılı ocak ayında 6,454 lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işyerleri denetlendi, 9,8 milyon tl ceza uygulandı.

    Aynı dönemde 6,454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlendi, 9,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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    2025 yılı ocak ayında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada, 52,7 milyon tl idari para cezası uygulandı.

    2025 yılı ocak ayında reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2,034 firma denetlendi, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildi.

    Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

    Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ekipleri, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14,583 firma denetledi.

    Aykırılıklar için, 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

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