Ticaret Bakanlığı’ndan fahiş fiyat denetimi! 144,5 milyon TL para cezası

Aynı dönemde 6,454 restoran, lokanta, kafe pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işyerlerinde yer alan tarife ve fiyat listeleri denetlendi, 9,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.

2025 yılı ocak ayında 6,454 lokanta, restoran, kafe, pastane gibi işyerleri denetlendi, 9,8 milyon tl ceza uygulandı.

2025 yılı ocak ayında reklam ve haksız ticari uygulamalar karşısında 2,034 firma denetlendi, 188 firmaya 29,3 milyon TL ceza kesildi.

2025 yılı ocak ayında tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere aykırı davranılan 25 ayrı dosyada, 52,7 milyon tl idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'nın paylaşımı (X)

Diğer taraftan, Ticaret Bakanlığımız İç Ticaret Genel Müdürlüğü Ekipleri, 2025 yılı başından bu yana, otomotiv, emlak, kuyumculuk sektörlerinde, fahiş fiyat ve diğer hususlara ilişkin olarak toplam 14,583 firma denetledi.

Aykırılıklar için, 17,8 milyon TL direkt ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca da 126,7 milyon TL idari para cezası uygulandı.