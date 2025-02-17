MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme

Takvim Foto Arşiv



NE KADAR SÜRÜYOR?



İşbaşı Eğitim Programları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan programlara katılan 18-29 yaş arası gençler için ise süre en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.