MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme

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NE KADAR SÜRÜYOR?
İşbaşı Eğitim Programları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan programlara katılan 18-29 yaş arası gençler için ise süre en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.
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NASIL YARARLANILIYOR?
İşbaşı Eğitim Programları'na katılmak isteyenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ya da İŞKUR E-Şube üzerinden başvuru yapabiliyor.
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KİMLER KATILABİLİYOR?
İşbaşı Eğitim Programları'na katılmak için şu şartlar aranıyor:
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
- Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
- Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.