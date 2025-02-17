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MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR'dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme

İşbaşı Eğitim Programları'na katılanlara aylık 22 bin 104 lira verilirken, meslek lisesi mezunlarına yüzde 30 artırımlı ödeme imkanı sağlandı. Kendi alanlarında düzenlenen programlara katılan meslek lisesi mezunları aylık 28 bin 736 lira alabilecek. Peki İşbaşı Eğitim Programlarına nasıl başvurulur? Aranan şartlar neler? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:28 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 12:41
MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA AYDA 28.736 TL | İŞKUR’dan İşbaşı Eğitim Programlarında yüzde 30 zamlı ödeme

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Geçtiğimiz hafta başvuruya açılan Gençlik Programı ile üniversitelilere hem okuyup hem çalışma fırsatı sunan İŞKUR'un, gençlere iş kapısını açtığı programlardan birini de İşbaşı Eğitim Programı oluşturuyor. İşbaşı Eğitim Programı'na katılan gençler iş tecrübesi ediniyor, katıldıkları her gün için ödeme alıyor. Program sonrasında da iş fırsatı doğuyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    YÜZDE 30 ZAMLI ÖDEME
    İşbaşı Eğitim Programı'nda katılımcılara günlük 850,16 liraya verilirken, kendi alanlarında düzenlenen kurslara katılan meslek liselilere ise yüzde 30 daha fazla ödeme yapılıyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Böylece meslek lisesi mezunları kendi alanlarındaki işbaşı eğitim programlarına katılarak günlük bin 105 lira 25 kuruş ödeme alabiliyor. Ayda 26 gün kursa katılanlara 22 bin 104 lira cep harçlığı ödenirken, bu tutar meslek lisesi mezunlarında 28 bin 736 liraya yükseliyor.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (Takvim Foto Arşiv)Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan (Takvim Foto Arşiv)
    BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
    Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bir açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağladıklarını belirterek, ekledi:
    "İşbaşı Eğitim Programlarında katılımcılara aylık 22 bin 104 lira cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını yüzde 30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem iş gücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    13 ALANI İÇERİYOR
    Bakan Işıkhan'ın paylaşımında yer alan infografikte, 700 meslekle Milli Eğitim Bakanlığı'nın 13 meslek alanının eşleştiği, ilerleyen süreçte bunlara yeni meslek alanları ekleneceği belirtildi. İşte 13 meslek alanı:
    - Metal teknolojisi
    - Elektrik-elektronik teknolojisi
    - Makine ve tasarım teknolojisi

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv


    - Mobilya ve iç mekan tasarımı
    - Gemi yapımı
    - Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme
    - Muhasebe ve finansman

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv


    - Gıda teknolojisi
    - Konaklama ve seyahat hizmetleri
    - İnşaat teknolojisi

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv


    - Sağlık hizmetleri
    - Bilişim teknolojileri

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    NE KADAR SÜRÜYOR?

    İşbaşı Eğitim Programları günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor. Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan programlara katılan 18-29 yaş arası gençler için ise süre en fazla 9 ay olarak uygulanıyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv



    NASIL YARARLANILIYOR?

    İşbaşı Eğitim Programları'na katılmak isteyenler 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'nden ya da İŞKUR E-Şube üzerinden başvuru yapabiliyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    KİMLER KATILABİLİYOR?
    İşbaşı Eğitim Programları'na katılmak için şu şartlar aranıyor:
    - İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
    - 15 yaşını tamamlamış olmak,
    - İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,
    - Emekli olmamak,
    - Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,
    - Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,
    - Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, - İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak.

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