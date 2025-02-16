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Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye'de fabrika kurma hazırlıklarına başladı!

Çinli otomotiv devi Chery’nin Türkiye’ye kuracağı otomobil fabrikası için geri sayım başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun’da kurulacak fabrikanın çok önemli olduğunu söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025
Çinli otomotiv devi Chery, Türkiye’de fabrika kurma hazırlıklarına başladı!

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    Türkiye'nin otomotiv üssü olmak için attığı adımlar meyvesini vermeye başladı. Asya turu dönüşü konuşan Başkan Erdoğan, "BYD sonrası yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor" dedi.

    BYD'nin fabrika için Manisa'yı seçmesinin ardından yine bir diğer önemli Çin markası Chery de Samsun'da karar kıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu önemli adımla ilgili konuştu.

    Kacır, "BYD, MG, Chery ve Zeeker'la görüşmeler yaptık. Manisa'da BYD yerini aldı, ÇED raporu tamamlandı, yatırım başladı. Herhangi bir aksaklık yok. 1 milyar dolarlık bir yatırım, 150 bin üretim yapacak fabrika ve Ar-Ge tesisi oluşturulacak. Hedefimiz tamamladığımızda ikinci yatırımı Samsun'a kazandırmak. Chery'le Samsun konusunda ciddi diyalog içindeyiz. Onlar da şunu görüyor, Türkiye planlı hareket eden bir ülke. Kapasitesinin en az BYD kadar olmasını bekliyoruz. Yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın" ifadelerini kullandı.

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    Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kacır isim verdi: O otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

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