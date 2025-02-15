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Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kacır isim verdi: O otomobil devi Türkiye'ye fabrika kuruyor

Başkan Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Manisa ve Samsun'da fabrika kuracağını ifade etmişti. Erdoğan'ın açıklamasının ardından Türkiye'ye yatırım yapacak olan firmalar belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, otomotiv markalarını ve yatırımlarla ilgili son durumu aktardı.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 11:52 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 12:37
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bakan Kacır isim verdi: O otomobil devi Türkiye’ye fabrika kuruyor

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya, Endonezya ve Pakistan'ı kapsayan Asya turu dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

    Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, " Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

    Başkan Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını müjdelemişti.( AA)Başkan Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını müjdelemişti.( AA)

    Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çinli firmaları açıkladı ve yatırımlarla ilgili son durumu paylaştı.

    "YATIRIMA YAPMAK İSTEYENE DESTEK"
    Çinli firmaların elektrikli araçlarla ilgili başarısından bahseden Bakan Kacır, "Bakış açımız teknolojide dönüşümü yakalamak. Biz geleceğin teknolojisine yönlendiğimizde rakiplerimizin önüne geçtik. Şimdi otomobilde elektriğe dönüşüm var. Yeni nesil araçları Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkese desteğimizi sürdüreceğiz. Geçen yıl dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60'ı Çin'de satıldı. Bütün dünyada 57 milyon elektrikli araç var bunların 36 milyonu Çin'de. Çinli markalar bu alanda büyük adım attı. Bunların başında BYD geliyor. 1 milyona yakın çalışanı olan şirketten bahsediyoruz." dedi.

    "5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLAYACAK"
    BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ile binlerce kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kacır, "BYD ile geçtiğimiz yaz Cumhurbaşkanımızın huzurlarında bir yatırım anlaşmasına imza attık. Manisa'da organize sanayi bölgesinde BYD yerini aldı. Hızla ilerliyorlar. Herhangi bir sorun yok. Çalışmalar devam ediyor. 1 milyar dolarlık bir yatırım. 150 bin üretim kapasitesine sahip fabrika. Bu yatırımlar göstermelik yatırımlar değil. Türkiye'ye katma değer sağlayacak. 5 bin doğrudan 25 bin dolaylı istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.

    BYD, Manisa'da binlerce kişiye istihdam sağlanacak. (AA)BYD, Manisa'da binlerce kişiye istihdam sağlanacak. (AA)

    "CHERY SAMSUN'A FABRİKA KURACAK"
    Bir başka Çinli otomotiv devi Chery ile de yürütülen yatırım görüşmelerinin sona geldiğini belirten Kacır, "Başka markalarla da görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Hedefimiz ikinci büyük bir yatırımı da Samsun'a kazandırmak. Chery ile Samsun konusunda ciddi bir diyalog içindeyiz. Bu iş olacak gibi duruyor. Samsun bulunduğu konum itibarıyla önemli bir şehrimiz. Liman kenti olması da avantaj. Tedarik zinciri anlamında önemli fırsatlar sunuyor. Samsun'a kurulacak fabrikanın kapasitesi ve yatırım tutarı en az BYD kadar olmasını bekliyoruz. Hatta daha da büyük olabilir. Son fasıllardayız. Ana konuları büyük ölçüde müzakere ettik." şeklinde konuştu.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır. (AA)Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır. (AA)

    "HEDEFİMİZ 1 MİLYON ÜRETİM KAPASİTESİNE ULAŞMAK"
    Başka firmalarla da görüşmelerin sürdüğünü belirten Kacır, "Başka markalarla da müzakerelerimiz devam ediyor. Çin dışından da firmalarla görüşüyoruz. Bizim hedefimiz 2030'a kadar 1 milyon elektrik araç üretim kapasitesine ulaşmak istiyoruz. " dedi.

    Kacır, Çinli otomotiv devi Chery ile yürütülen yatırım görüşmelerinin sona geldiğini belirtti. (AA)Kacır, Çinli otomotiv devi Chery ile yürütülen yatırım görüşmelerinin sona geldiğini belirtti. (AA)

    HURDA TEŞVİKİ KONUSUNDA AÇIKLAMA
    Hurda teşviki konusunda da konuşan Kacır, "Dönem dönem uygulandı. Araç envanterinin yenilenmesi için faydalar sağlandı. Teşvik kısmı vergisel bir durum. Bu tür adımlarda yerli üretimi destekleyici perspektifin olmasını istiyoruz. Yerli üreticinin yanında durarak hareket edilmesi çok önemli. Teşvik planı var mı zamanlaması nasıl olur Hazine ve Maliye Bakanlığımızın duyurması daha doğru olur." şeklinde konuştu.

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