Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını söyleyen Erdoğan, " Çinli bir firmayla anlaşma yaptık. Manisa'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. İmzaları İstanbul'da Dolmabahçe'de attık. Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan, Çinli iki elektrikli otomotiv üreticisinin Türkiye'de fabrika kuracağını müjdelemişti.( AA)

Katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çinli firmaları açıkladı ve yatırımlarla ilgili son durumu paylaştı.

"YATIRIMA YAPMAK İSTEYENE DESTEK"

Çinli firmaların elektrikli araçlarla ilgili başarısından bahseden Bakan Kacır, "Bakış açımız teknolojide dönüşümü yakalamak. Biz geleceğin teknolojisine yönlendiğimizde rakiplerimizin önüne geçtik. Şimdi otomobilde elektriğe dönüşüm var. Yeni nesil araçları Türkiye'ye getirmek için çalışıyoruz. Türkiye'de yatırım yapmak isteyen herkese desteğimizi sürdüreceğiz. Geçen yıl dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 60'ı Çin'de satıldı. Bütün dünyada 57 milyon elektrikli araç var bunların 36 milyonu Çin'de. Çinli markalar bu alanda büyük adım attı. Bunların başında BYD geliyor. 1 milyona yakın çalışanı olan şirketten bahsediyoruz." dedi.

"5 BİN KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM SAĞLAYACAK"

BYD'nin Türkiye'de kuracağı fabrika ile binlerce kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kacır, "BYD ile geçtiğimiz yaz Cumhurbaşkanımızın huzurlarında bir yatırım anlaşmasına imza attık. Manisa'da organize sanayi bölgesinde BYD yerini aldı. Hızla ilerliyorlar. Herhangi bir sorun yok. Çalışmalar devam ediyor. 1 milyar dolarlık bir yatırım. 150 bin üretim kapasitesine sahip fabrika. Bu yatırımlar göstermelik yatırımlar değil. Türkiye'ye katma değer sağlayacak. 5 bin doğrudan 25 bin dolaylı istihdam sağlayacak." ifadelerini kullandı.