Kırmızı et sektöründe 3 milyar liralık kayıt dışılık! Hazine ve Maliye Bakanlığı yakaladı! 4 büyük şirket vergi kaçırmış

Saha denetimlerinde, işletmelerdeki canlı hayvan varlığına ve küpelerine yönelik de kontrol yapıldı.

Vergi müfettişleri koordinasyonunda gerçekleştirilen fiili sayımlara gelir uzmanları ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı veteriner hekimler de katıldı.

Bu süreçte riskli bulunan mükellefler, vergi incelemesine alındı. Bu mükelleflerin 3 milyar lirayı bulan kazancını kayıt dışı bıraktığı belirlenirken, buna ilişkin cezalı vergi tarhiyatı yapıldı.

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"SEKTÖRÜN SAĞLIKLI GELİŞMESİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi adaletini sağlamak ve adil rekabeti korumanın, öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"İlgili bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Kayıt dışılıkla etkin mücadele ederek, sektörün sağlıklı şekilde gelişmesini sağlayacağız. Bu denetimlerle kayıt dışı faaliyetleri tespit ederek vergisel yükümlülüklerin eksiksiz yerine getirilmesini amaçlıyoruz. Böylece, adil rekabet ortamı için piyasa bozucu fiilleri işleyenleri tespit ediyoruz."