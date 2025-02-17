PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar arttı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu?İşte konuya ilişkin güncel detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 08:48
Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerine artış yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ramazan ayına kısa bir süre kala emekli bayram ikramiyesi zam oranı ve ödeme tarihleri hakkında araştırmalar arttı. Peki, Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı belli oldu mu? İşte konuya ilişkin güncel detaylar...

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

    Emeklilere verilen bayram ikramiyesinde zam olup olmayacağına dair araştırmalar hız kazandı. Emekli ikramiyesine ilişkin yapılacak düzenleme, 21 Şubat tarihinde Giresun'da gerçekleşecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ele alınacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

    SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yararlandığı bayram ikramiyeleri, 2024 yılında yüzde 50 oranında artırılarak 3 bin liraya yükseltilmişti.

    Emekliler geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda toplam 6 bin liralık bayram ikramiyesi ödemesi teslim aldı.

    Ancak bu yıl emekli bayram ikramiyelerine ne kadar zam yapılacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı.

    Bayram ikramiyelerine yönelik çalışmalar tamamlandıktan sonra kesin zam oranı netlik kazanacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

    Emeklilerin gündeminde yer alan bayram ikramiyeleri ile ilgili, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan açıklama geldi.

    Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Şu an rakam söylemek için çok erken. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ekonomi kurmaylarıyla görüşmeleri yaptıktan sonra, nasıl önceki yıllarda bir artış söz konusu olduysa tabii bununla ilgili değerlendirmeleri de yapacağız" ifadelerini kullandı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİR?

    SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

    – Şehit yakınları ve gaziler

    – Ölüm aylığı alanlar

    – Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

    – Geçici köy korucuları

    – Şeref aylığı alanlar

    – Şampiyon sporcular,

    – Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

    – Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Trump açıklaması! Avrupa ve ABD yol ayrımında
    14 gün çalışan öğrenciye 15 bin 162 lira! İŞKUR Gençlik Programı’na rekor başvuru
    Zihniyet aynı isimler farklı | The Economist’ten Türkiye’ye yeni algı operasyonu! TÜSİAD ve Batı medyası aynı sahnede
    İstanbul’a 2. kar dalgası geliyor! Meteoroloji’den 7 ile sarı kodlu alarm: Sibirya soğukları kapıya dayandı!
    Promosyonda mart fırsatı: Emeklilere ödemeler artacak I Hangi banka ne kadar veriyor?
    NBA’de All-Star’ı Shaq’s OGs kazandı! Efsane isimden Alperen Şengün’e övgü dolu sözler: Türk Terminatör
    Sıradaki hedef Rams Park! Fenerbahçe - Kasımpaşa: 3-1 | MAÇ SONUCU
    Türk siyasetinin Ziya’sı | Bakan Murat Kurum CHP’li Özgür Özel’in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü
    Sosyetik güzel Ceylan Çapa tercihini Togg’dan yana kullandı!
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den TÜSİAD’a tepki: Sipariş alınmış planlı siyaset mühendisliği
    Türkiye’de ilk Takvim.com.tr gündeme getirdi! CHP’li Hatip Karaaslan itiraf etti: Kurultayda dağıtılan paraların kaynağı Aziz İhsan Aktaş
    İmralı heyeti Irak’ın kuzeyinde! Bugün Barzani yarın Talabani! Hedef terörsüz Türkiye
    Kim bu Ajlan Tekinkoç? Allah’a, Kur’an-ı Kerim’e ve peygamberlere ısrarla dil uzatıyor | Dün çarşaflıları hedef aldı bugün başörtülüleri
    Dünya devinden Victor Osimhen bombası! Transfer için geri sayım başladı
    Deniz Baykal’a kaset kumpasında FETÖ-TÜSİAD iş birliği mi? CHP’nin arka çıktığı yapı bu... Aslı Baykal Babamdan dinledim diyerek anlattı
    Filistinli esirlere Davut yıldızlı tişört giydirmişlerdi! Skandal fotoğraflar İsrail’i karıştırdı: Aptalca ve ahmakça bir davranış
    Galatasaray’dan dev hamle! Yazın ilk o gelecek
    Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi
    Tuzla’da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina acil kentsel dönüşüm bekliyor... İBB umursamıyor