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Bakan Göktaş duyurdu: 1.830 engelliye kamuda iş imkanı!

‘Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni’nde konuşan Göktaş, e-KPSS ile bin 830 engelli vatandaşın kamuya atandığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Bakan Göktaş duyurdu: 1.830 engelliye kamuda iş imkanı!

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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2024 yılında Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için ÖSYM'ye 33.8 milyon lira sınav ücreti aktardık ve kamuda çalışan engelli sayısını tam 12 kat artırarak 70 bin 878'e çıkardık" dedi.

    'Engelli Vatandaşların Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde konuşan Göktaş, e-KPSS ile bin 830 engelli vatandaşın kamuya atandığını duyurdu.

    Eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar çok geniş bir alanda yaşanan tüm sorunları büyük bir samimiyetle ele aldıklarını dile getiren Göktaş, kamu ve özel sektöre engelli çalıştırma zorunluluğu getirdiklerini, kolaylaştırıcı ve teşvik edici politikalarla engelli çalıştırma zorunluluğunda doluluk oranını özel sektörde ve kamuda yüzde 80'lerin üzerine çıkardıklarını kaydetti.

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