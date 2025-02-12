Bakan Bayraktar’dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar , Türkmen gazının tedarikine ilişkin, "Bu yıl itibarıyla, yıl sonuna kadar devam edecek bu tedarik sürecinde 1,3 milyar metreküplük bir doğal gazı inşallah Türkiye'deki kullanıcılara sunacağız." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Bakan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu. (AA)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretine eşlik eden Bakan Bayraktar, AA muhabirine, Türkiye ile Türkmenistan arasında tarihi olarak nitelendirilen doğal gaz anlaşması konusunda değerlendirmede bulundu.

Bayraktar, doğal gazın Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelmesinin uzun zamandır çalıştıkları bir konu olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Zira biz Türkiye'nin gaz tedarikini farklılaştırmak, çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı ülkelerden gazımızı tedarik etmek istiyoruz. Dolayısıyla bu, planın bir parçası. Bu anlamda biz uzun zamandır aslında gerek gazlaştırma tesisleriyle LNG şeklinde farklı ülkelerden gaz alabilmeyi sağladık. Böyle bir tedarik yoluna gittik ama onun dışında 20 yıldan fazla bir zaman sonra ilk kez boru gazıyla Türkiye, kendi sınırları olmayan bir ülkeden gaz tedariki yapmış olacak. Bu bir ilk bizim için. Aslında 1998'lere kadar dayanan bir konu fakat neredeyse 30 yıla yakın bir süredir maalesef bir metreküp gaz bile Türkmenistan'dan Türkiye'ye ulaşmamıştır. İnşallah 1 Mart itibarıyla bu aşılmış olacak."