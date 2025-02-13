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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmedi ve faiz oranını %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Piyasaların dikkatle izlediği bu karar ABD ekonomisinin geleceğine dair önemli ipuçları verirken ikinci faiz kararının alınacağı toplantı tarihi de merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:13
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ikinci faiz kararını açıklamak için hazırlıklarını sürdürüyor. Ocak ayında politika faizini değiştirmeyerek %4,25-4,50 aralığında tutma kararı alan FED, küresel ekonomik gelişmeler ışığında ikinci toplantısının tarihini belirledi. Piyasaların ve ekonomistlerin merakla beklediği bu karar, özellikle ABD'nin enflasyon hedefleri doğrultusunda atılacak adımlar ve global piyasalardaki yansımaları bakımından kritik öneme sahip.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

FED'in 18-19 Mart'taki Faiz Kararı Toplantısı

FED, yılın ikinci faiz kararını almak için 18-19 Mart 2025 tarihlerinde toplanacak. Bu toplantının ardından açıklanacak faiz kararı, ABD ekonomisinin geleceği ve küresel piyasalar için belirleyici olacaktır.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

Faiz kararı, 19 Mart 2025 tarihinde Türkiye saatiyle 17.00'de açıklanacak. Piyasaların gözleri, FED'in alacağı karara çevrilecek.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

Powell: "Enflasyon Yüzde 2 Hedefine Yaklaşıyor"

FED Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz toplantılarda yaptığı açıklamalarda, uzun vadeli %2 enflasyon hedefinin çok yaklaştığını ancak enflasyonun hâlâ biraz yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtmişti. Powell'ın açıklamaları, piyasada faiz oranlarının ne yönde değişeceğine dair ipuçları verirken, 2025 yılı itibariyle Fed'in para politikasındaki duruşunu da ortaya koyuyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

Powell, iş gücü piyasasında önemli bir soğuma yaşandığını, ancak ekonominin hala güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti. FED Başkanı, "Politika duruşumuzun eskisine göre daha az kısıtlayıcı olması, ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle acele etmemize gerek yok" diyerek, piyasaların daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye devam etmesini önerdi. FED'in önümüzdeki toplantısında da faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.