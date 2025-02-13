FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?

Powell, iş gücü piyasasında önemli bir soğuma yaşandığını, ancak ekonominin hala güçlü kalmaya devam ettiğini ifade etti. FED Başkanı, "Politika duruşumuzun eskisine göre daha az kısıtlayıcı olması, ekonominin güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle acele etmemize gerek yok" diyerek, piyasaların daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye devam etmesini önerdi. FED'in önümüzdeki toplantısında da faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor.