FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası 2. faiz toplantısı hangi gün yapılacak?
Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED), 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda değiştirmedi ve faiz oranını %4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Piyasaların dikkatle izlediği bu karar ABD ekonomisinin geleceğine dair önemli ipuçları verirken ikinci faiz kararının alınacağı toplantı tarihi de merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 13.02.2025 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 09:13