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İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular başladı! Gençlere ne kadar ödeme yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği İŞKUR Gençlik Programı'na başvurular bugün başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İŞKUR Gençlik Programıyla kendinizi geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanlarda tecrübe kazanabileceksiniz" dedi. Peki İŞKUR Gençlik Programı'na nasıl başvurulur? Gençlere ne kadar ödeme yapılacak? Kaç saat çalışılacak? İşte programın detayları...

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:19 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:21
İŞKUR Gençlik Programı’na başvurular başladı! Gençlere ne kadar ödeme yapılacak?

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    Bakan Işıkhan, 'İŞKUR Gençlik Programımıza başvurular bugün başlıyor' notuyla sosyal medya hesabından bir video mesaj paylaştı.

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    Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programının devlet üniversitelerinde okuyan öğrenciler için hazırlanan teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı bir aktif işgücü programı olduğunu belirterek, "Bu program ile siz sevgili gençlerimiz hem deneyim kazanacaksınız hem de çalışma hayatına daha hazırlıklı olacaksınız. Kendi kampüsünüzde eğitiminize ara vermeden katılabileceğiniz bu program ile üniversitenizde bilimsel projelerde, laboratuvar çalışmalarında, sürdürülebilir kampüs faaliyetlerinde, kütüphane hizmetlerinde ve daha birçok önemli alanda yer alabileceksiniz. İŞKUR Gençlik Programıyla kendinizi geliştirirken aynı zamanda ilgi duyduğunuz alanlarda tecrübe kazanabileceksiniz" dedi.

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    "İLK ETAPTA 100 BİN ÖĞRENCİ FAYDALANACAK"

    Program kapsamında finansal okuryazarlık, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi öğrencileri çalışma hayatına hazırlayan önemli eğitimler verileceğini kaydeden Bakan Işıkhan, "Üstelik kısa vadeli sigorta primleriniz devlet tarafından ödenecek ve günlük 1083 TL ödeme alabileceksiniz. Haftada en fazla 3 güne kadar yararlanacağınız programla ayda 15 bin 162 TL'ye kadar gelir elde edebileceksiniz. İŞKUR Gençlik Programımızdan ilk etapta 100 bin öğrencimiz faydalanacak, önümüzdeki 4 yılda ise tam 1 milyon gencimize bu programdan yararlanma imkanı sunacağız. Öğrencilerimizin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programımızın başvuruları bugün başlıyor; hayırlı uğurlu olsun inşallah. Başlangıç tarihleri üniversitelere göre farklılık gösterdiği için üniversitelerinizin duyurularını takip etmeniz önemli. Başvurularınızı İŞKUR Mobil Uygulaması, İŞKUR Gençlik Platformu (genclik.iskur.gov.tr) üzerinden hemen yapabilirsiniz. Bugüne kadar gençlerimiz için nasıl en iyi, en yeni program ve destekleri hayata geçirdiysek; bundan sonra da aynı yaklaşımla programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Türkiye Yüzyıl'ında gençlerimizle sizlerle daha güçlü olacağız. Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.

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    BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
    Önder Yılmaz'ın haberine göre, Gençler, programa İŞKUR Gençlik Platformu ya da İŞKUR Mobil Uygulaması üzerinden başvuru yapabilecek. Her öğrenci yalnızca kendi üniversitesindeki programlara başvurabilecek.

    İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı!

    HANGİ ÇALIŞMA MODELİ UYGULANACAK?
    Kısmi ve esnek çalışma olarak düzenlenen programa, haftada 3 güne kadar aktif katılım sağlanabilecek. Günlük 7.5 saat çalışma yapılabilecek.

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    GENÇLERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK?
    Programlarda katılımcılara her gün için bin 83 lira ödenecek. Öğrencilere, ayda 14 gün çalışmaları halinde 15 bin 162 lira verilecek. Ayda 14 gün çalışanın 168 gün hizmeti ve 181 bin 944 lira kazancı olacak. Bu projeksiyona göre yıl içinde 200 bin öğrenci için toplam 36 milyar 388 milyon 800 bin lira ödeme yapılacak. Program 4 yıl boyunca sürdürülecek. Bu kapsamda öğrencilere yapılacak ödeme miktarları enflasyon hedefi ve asgari ücrete yapılacak artışlar doğrultusunda artırılacak.

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    SİGORTA YAPILACAK MI?
    Program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primlerini işveren olarak devlet yatıracak. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri karşılanacak.

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    KİMLER BAŞVURABİLECEK?
    Aynı adreste hane geliri 3 asgari ücretin altında olan öğrenciler başvurabilecek. Kamu üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler programa katılabilecek.

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    HANGİ İŞLER YAPILACAK?
    Program, ağaçlandırma ve peyzaj düzenleme, enerji verimliliği, kampüs altyapı ve bakım faaliyetlerinin desteklenmesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerin desteklenmesi, akademik ve idari destek faaliyetleri gibi alanlarda uygulanabilecek.

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