Güneşe hücum! Konya Karapınar GES yarışmasını Kalyon Enerji Kazandı

Enerji Bakanlığı, geçen hafta yaptığı 1200 megavatlık rüzgâr yarışmalarının ardından dün de güneş enerji santralleri yarışmalarını düzenledi. Yarışmalara yerli ve yabancı 67 şirketten toplamda 146 başvuru geldi.

800 megavat kapasiteli YEKA GES-2024 yarışmaları kapsamında Konya, Karaman, Malatya, Van, Antalya ve Kütahya'da 500 milyon dolarlık güneş santralleri kurulacak. En büyük kapasiteye sahip 385 megavatlık Konya Karapınar GES yarışmasının kazananı ise Kalyon Enerji oldu.

En büyük kapasite Kalyon Enerji'nin (Takvim Gazetesi)

3 MİLYAR DOLAR KAZANÇ

Bakan Alparslan Bayraktar, rüzgar ihalelerine olduğu gibi güneşe de yatırımcıların yoğun ilgisi olduğunu kaydederek, "500 milyon dolarlık bir yatırım ve yılda 1.5 milyar kilovatsaat elektrik üreteceğimiz, yani 600 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağımız bir yarışma süreci oldu" dedi.

Bayraktar, 6 yarışmada ortalama megavat başına 126 bin dolar bedelle ihalelerin gerçekleştirildiğini kaydederek, "Bizim elektrik alım garantimiz kilovatsaat başına 3,25 sent dolar oldu. Bugünkü piyasa fiyatlarıyla baktığınızda yaklaşık yarısından da daha düşük bir fiyatla gerçekleşti. Bütün bu süreçler, ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyelinin ne kadar büyük olduğunu göstermesi açısından ülkemizin yenilenebilir enerji sektörüne, enerji sektörüne ve ekonomimize olan güveni göstermesi açısından fevkalade değerli" diye konuştu.

2025 yılının YEKA ihalelerini de yıl sonunda en az 2 bin megavat olarak yapacaklarını açıklayan Bayraktar, "İhaleyle yılda 300 milyon metreküp doğal gaz ithalatını önlemiş oluyoruz ve bu yılda 150 milyon doları ifade eder. 20 yıllık alım süresini düşündüğümüzde 3 milyar doların üzerinde bir doğal gaz ithalatını önlediğimiz anlamına gelir" dedi.