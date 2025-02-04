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SPK Onayladı: 4-7 Şubat’ta Halka Arz Edilecek Şirketler Açıklandı

Yatırımcıların merakla beklediği halka arz takvimi belli oldu. Şubat ayının ilk haftasında iki şirket borsada yerini almak için hazırlıklarını tamamladı.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 21:00 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 21:00
SPK Onayladı: 4-7 Şubat’ta Halka Arz Edilecek Şirketler Açıklandı

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    Halka arz heyecanı yeni haftada da devam ediyor. SPK'nın onayladığı iki şirket, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📈 4-7 ŞUBAT 2025 TARİHLERİNDE HALKA ARZ EDİLECEK ŞİRKETLER

    SPK'nın yaptığı açıklamaya göre, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz onayı aldı. Bu iki şirket, belirlenen tarihlerde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

    ⛏️ VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

    Talep Toplama Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2025

    Hisse Fiyatı: 37,44 TL

    Halka Arz Yöntemi:

    17 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı

    7 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışı

    Toplam Pay Miktarı: 24 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak

    Vişne Madencilik'in halka arzı, maden sektörüne ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Şirketin büyüme potansiyeli ve faaliyet gösterdiği sektör dikkate alındığında, yatırımcıların ilgisini çekeceği öngörülüyor.

    ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.

    Talep Toplama Tarihleri: 5-6-7 Şubat 2025

    Hisse Fiyatı: 17,44 TL

    Halka Arz Yöntemi:

    Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla

    Toplam Lot Miktarı: 100 milyon lot

    Halka Arz Büyüklüğü: 1,7 milyar TL

    Enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olan Enda Enerji, güçlü konsorsiyumu ile yatırımcılara güven vermeyi hedefliyor. Özellikle sürdürülebilir enerji projeleriyle ilgilenen yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.

    💡 YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ NOTLAR

    • Halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar, aracı kurumlar üzerinden talep oluşturabilirler.
    • Şirketlerin finansal tabloları ve halka arz izahnameleri SPK'nın resmi internet sitesinden incelenebilir.
    • Yatırım yapmadan önce, şirketlerin sektörel durumu, büyüme stratejileri ve finansal performansları detaylı bir şekilde değerlendirilmelidir.
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