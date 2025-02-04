SPK Onayladı: 4-7 Şubat’ta Halka Arz Edilecek Şirketler Açıklandı

Halka arz heyecanı yeni haftada da devam ediyor. SPK'nın onayladığı iki şirket, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.
Halka arz heyecanı yeni haftada da devam ediyor. SPK'nın onayladığı iki şirket, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.
SPK'nın yaptığı açıklamaya göre, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz onayı aldı. Bu iki şirket, belirlenen tarihlerde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.
Talep Toplama Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2025
Hisse Fiyatı: 37,44 TL
Halka Arz Yöntemi:
17 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı
7 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışı
Toplam Pay Miktarı: 24 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak
Vişne Madencilik'in halka arzı, maden sektörüne ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Şirketin büyüme potansiyeli ve faaliyet gösterdiği sektör dikkate alındığında, yatırımcıların ilgisini çekeceği öngörülüyor.
Talep Toplama Tarihleri: 5-6-7 Şubat 2025
Hisse Fiyatı: 17,44 TL
Halka Arz Yöntemi:
Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla
Toplam Lot Miktarı: 100 milyon lot
Halka Arz Büyüklüğü: 1,7 milyar TL
Enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olan Enda Enerji, güçlü konsorsiyumu ile yatırımcılara güven vermeyi hedefliyor. Özellikle sürdürülebilir enerji projeleriyle ilgilenen yatırımcılar için cazip bir seçenek olabilir.