SPK Onayladı: 4-7 Şubat’ta Halka Arz Edilecek Şirketler Açıklandı

Halka arz heyecanı yeni haftada da devam ediyor. SPK 'nın onayladığı iki şirket, yatırımcılara yeni fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

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📈 4-7 ŞUBAT 2025 TARİHLERİNDE HALKA ARZ EDİLECEK ŞİRKETLER

SPK'nın yaptığı açıklamaya göre, Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Enda Enerji Holding A.Ş. halka arz onayı aldı. Bu iki şirket, belirlenen tarihlerde talep toplama işlemlerini gerçekleştirecek.

⛏️ VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Talep Toplama Tarihleri: 3-4-5 Şubat 2025

Hisse Fiyatı: 37,44 TL

Halka Arz Yöntemi:

17 milyon TL nominal değerli kısmı sermaye artırımı

7 milyon TL nominal değerli kısmı ortak satışı

Toplam Pay Miktarı: 24 milyon TL nominal değerli pay satışa sunulacak

Vişne Madencilik'in halka arzı, maden sektörüne ilgi duyan yatırımcılar için önemli bir fırsat sunuyor. Şirketin büyüme potansiyeli ve faaliyet gösterdiği sektör dikkate alındığında, yatırımcıların ilgisini çekeceği öngörülüyor.