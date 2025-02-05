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Kalyon Güneş halka arz detayları netlik kazandı. SPK onayı alan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 3 gün boyunca talep toplayacak. Halka arz edilecek payların fiyatı 70,30 TL olarak belirlenmiş durumda. Peki, Kalyon Güneş halka arz hangi bankalarda var? Kalyon pv halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte merak edilen detaylar.

(Takvim Foto Arşiv) Kalyon PV halka arz kaç lot verir? Halka arzda toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunulacak. Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin liradan 411 milyon 441 bin 18 liraya yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak gerçekleşecek.