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Kalyon PV halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.’nin halka arz talep toplama tarihleri belli oldu. Kalyon Güneş halka arz katılım endeksine uygun mu? sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Kalyon Güneş halka arz hangi bankalarda var? Kalyon pv halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu?

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:07 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 13:09
Kalyon PV halka arz kaç lot verir? Katılım endeksine uygun mu?

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    Kalyon Güneş halka arz detayları netlik kazandı. SPK onayı alan Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. 3 gün boyunca talep toplayacak. Halka arz edilecek payların fiyatı 70,30 TL olarak belirlenmiş durumda. Peki, Kalyon Güneş halka arz hangi bankalarda var? Kalyon pv halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? İşte merak edilen detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kalyon PV halka arz kaç lot verir?

    Halka arzda toplam 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunulacak. Payların tamamının satılması durumunda, şirketin çıkarılmış sermayesi 375 milyon 300 bin liradan 411 milyon 441 bin 18 liraya yükselerek halka açıklık oranı yüzde 11,26 olarak gerçekleşecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Kalyon PV halka arz bankalardan alınır?

    KLYPV hisse koduyla satışa sunulacak olan hisseyi satın almak isteyenler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Avrupa'nın ilk dikey entegre tesisi Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim AŞ (Kalyon PV) halka arz oluyor. Şirketten paylaşılan açıklamaya göre halka arz 5-6-7 Şubat tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemi ile yapılacak.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    KALYON GÜNEŞ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

    Kalyon Güneş Teknolojileri katılım endeksine uygun değildir.

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