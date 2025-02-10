SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Aile Destek ödemesi Şubat 2025'te bitti mi? Ödemeler Uzatıldı mı?

Aile Destek Programı, dar gelirli ailelere düzenli olarak yapılan ödemeleri kapsıyor. 2025 yılı ile birlikte vatandaşlar ödemelerin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:05 Güncelleme Tarihi :19 Şubat 2025 , 14:56
Aile Destek ödemesi Şubat 2025’te bitti mi? Ödemeler Uzatıldı mı?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    2025 yılı ile birlikte vatandaşlar aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki, Şubat ayı itibarıyla aile destek ödemesi uzatıldı mı? Bu ay aile destek ödemesi hesaplara yatacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aile Destek Ödemesi Uzatıldı mı?

    Vatandaşlar, 2025 Şubat ayında aile destek ödemelerinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve araştırıyor. Ancak şu an için Aile Destek Programı ödemelerinin uzatıldığına dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Son ödeme Ocak ayında hesaplara yatırılmıştı.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan son duyuruda şu ifadelere yer verilmiştir;

    "Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 2022'de dönemsel olarak başlatılmıştı. Ocak ayında yapılacak ödemenin ardından sona ermesi planlanan program kapsamında bugüne kadar hanelere toplam 106,8 milyar lira destek sağlandı."

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    AİLE DESTEK ÖDEMELERİ BİTTİ Mİ?

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile Destek Programı'nın belirli bir süre geçerli olduğunu ve Bakan Mehmet Şimşek'in imzası olmadan otomatik olarak sonlandığını açıkladı. Konuya dair yeni bir duyuru gelmesi halinde haberimizde detaylarına yer vereceğiz.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD’a okkalı ayar: Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye’de haddinizi bileceksiniz
    İstanbul’da kar fırtınası başladı! Sultangazi’de okullar tatil edildi... Altay Kar Fırtınası hangi ilçelerde etkili olacak?
    Türk Telekom
    Başkan Erdoğan’dan CHP’ye ayar üstüne ayar: Ne dünyadan ne ülkeden haberleri var | Özel’e Şiir golü: Motor su kaynattı
    Ukrayna Rusya’yı İHA’larla vurdu: Petrol rafinerisinde yangın! Zamanlaması manidar saldırı
    Fitne girişimi
    TFF açıkladı: Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek! Galatasaray’dan o isim için başvuru
    DEM heyetine 3. İmralı bileti! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Gerekli izinleri sağlarız diyerek duyurdu
    Geleceğin yıldızı Fenerbahçe’ye! Sezon sonu imza var
    Barzani’den PKK’ya silah bırak çağrısı: Öcalan’ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak
    Siyonistlerin hedefinde bu kez BBC var! Gazze belgeselinde Hamas liderinin oğlu oynatıldı iddiası İngiliz basınını karıştırdı
    Mourinho’dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11’ini belirledi
    Okan Buruk’tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11’ini belirledi
    Narin Güran cinayetinde son durum ne? Enes Güran gözyaşları içinde kaldı! Yeni bir itiraf mı gelecek?
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayında sıcak gelişme! Şoke eden sözler: Oğlum gelinimi istismar etti
    Emlak Konut’tan orta gelirliye yeni kampanya! 3 farklı ödeme seçeneği var! İşte detaylar...
    CHP’nin şaibeli kurultayı iptal edilecek mi? Özgür Özel’in ön seçim tiyatrosu elinde patladı: İmamoğlu ve Yavaş arasında kavga büyük
    İstanbul’da kar başladı... İETT otobüsü yolda kaldı! Yollar ne durumda?
    MHP lideri Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? Açıklama geldi: Son derece yerinde
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi