Altın rekorunu sürdürürken yatırımcılar tarafından anlık altın fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün altın güne nasıl başladı? Dolar, euro, Bitcoin kaç TL oldu? İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla anlık altın, dolar, euro, Bitcoin fiyatları...