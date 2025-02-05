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Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Altın yükselişine hız kesmeden devam ederken piyasadaki son rakamlar yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Peki, haftanın 3. iş günü altının seyri nasıl? 5 Şubat günü itibarıyla dolar, euro, Bitcoin ne kadar oldu? İşte piyasadan taze veriler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:26 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 09:48
Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Altın rekorunu sürdürürken yatırımcılar tarafından anlık altın fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün altın güne nasıl başladı? Dolar, euro, Bitcoin kaç TL oldu? İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla anlık altın, dolar, euro, Bitcoin fiyatları...

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Gram altın

ALIŞ(TL) 3.302,97

SATIŞ(TL) 3.303,39

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Çeyrek altın

ALIŞ(TL) 5.380,00

SATIŞ(TL) 5.420,00

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Yarım altın

ALIŞ(TL) 10.759,00

SATIŞ(TL) 10.840,00

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Tam altın

ALIŞ(TL) 20.972,19

SATIŞ(TL) 21.389,09

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Ons altın

ALIŞ(USD) 2.858,74

SATIŞ(USD) 2.859,40

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Cumhuriyet altını

ALIŞ(TL) 21.453,00

SATIŞ(TL) 21.591,00

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Ata altın

ALIŞ(TL) 21.627,57

SATIŞ(TL) 22.176,42

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

22 ayar bilezik

ALIŞ(TL) 2.988,47

SATIŞ(TL) 3.009,30

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

5'li altın

ALIŞ(TL) 106.171,72

SATIŞ(TL) 108.257,66

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Bugün Bitcoin ne kadar oldu?

1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.523.912 TL ve 97.898 USD'ye karşılık gelmektedir.

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?

Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?
(Not: Veriler anlıktır, piyasa koşullarına göre değişebilir)
Bugün altın kaç TL oldu? Anlık altın, euro, dolar, Bitcoin ne kadar?
(Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)