Altın rekorunu sürdürürken yatırımcılar tarafından anlık altın fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün altın güne nasıl başladı? Dolar, euro, Bitcoin kaç TL oldu? İşte 5 Şubat 2025 itibarıyla anlık altın, dolar, euro, Bitcoin fiyatları...
Gram altın
ALIŞ(TL) 3.302,97
SATIŞ(TL) 3.303,39
Çeyrek altın
ALIŞ(TL) 5.380,00
SATIŞ(TL) 5.420,00
Yarım altın
ALIŞ(TL) 10.759,00
SATIŞ(TL) 10.840,00
Tam altın
ALIŞ(TL) 20.972,19
SATIŞ(TL) 21.389,09
Bugün Bitcoin ne kadar oldu?
1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.523.912 TL ve 97.898 USD'ye karşılık gelmektedir.