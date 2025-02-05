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💼 CVK Maden halka arz bilgileri! CVK hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlanmıştı. Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleşen halka arzda, bireysel ve kurumsal yatırımcılar büyük talep gösterdi. İşte CVK Maden’in halka arz sürecine dair merak edilen tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :05 Şubat 2025 , 16:47
💼 CVK Maden halka arz bilgileri! CVK hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

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    Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşen CVK Maden halka arzı, yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılandı. 882 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulandı ve toplamda 1,4 milyondan fazla başvuru alındı.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📈 CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HALKA ARZ DETAYLARI

    CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandı. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen halka arz, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. İşte CVKMD halka arzına dair tüm detaylar:

    💼 HALKA ARZ TEMEL BİLGİLERİ

      İhraççı: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

      Konsorsiyum Lideri: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

      Satış Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama

      Aracılık Şekli: En İyi Gayret Aracılığı

      Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

      Halka Arz Tarihleri: 6-7 Nisan 2023

      💰 SERMAYE VE FİYAT BİLGİLERİ

      Halka Arz Öncesi Sermaye: 35.000.000 TL

      Halka Arz Sonrası Sermaye: 42.000.000 TL

      Halka Arz Miktarı:

      7.000.000 TL (Sermaye Artışı)

      1.400.000 TL (Ortak Satışı - Begüm Çevik)

      Toplam: 8.400.000 TL nominal değer

      Halka Arz Fiyatı: 105,00 TL

      Halka Arz Büyüklüğü: 882.000.000 TL

      Halka Açıklık Oranı: %20

      📊 BORSA İSTANBUL BİLGİLERİ

      İlk İşlem Tarihi: 13 Nisan 2023

      BIST Kodu: CVKMD

      İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar

      📋 HALKA ARZ SONUÇLARI

      👥 Yatırımcı Grubu📊 Tahsisat Oranı🗂️ Başvuru Sayısı💸 Talep Edilen Nominal Değer (TL)Dağıtılan Nominal Tutar (TL)📈 Dağıtım Oranı
      Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar%701.470.67826.760.1296.245.887%74,36
      Şirket Çalışanları%56954.11354.113%0,64
      Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar%1515012.060.4631.260.000%15
      Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar%1093.923.095840.000%10
      TOPLAM%1001.470.90642.797.8008.400.000%100

      🚀 ÖNE ÇIKANLAR

        Yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,4 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.

        Yurt dışı kurumsal yatırımcılar, toplam dağıtımın %10'unu aldı.

        Şirket çalışanlarına özel tahsisat %5 oranında gerçekleştirildi.

        Toplamda 42,7 milyon TL'lik talep karşılandı.

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