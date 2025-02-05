💼 CVK Maden halka arz bilgileri! CVK hisse fiyatı ne kadar, kaç TL?

Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşen CVK Maden halka arzı, yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılandı. 882 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulandı ve toplamda 1,4 milyondan fazla başvuru alındı.
Tera Yatırım liderliğinde gerçekleşen CVK Maden halka arzı, yatırımcıların büyük ilgisiyle karşılandı. 882 milyon TL büyüklüğündeki halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulandı ve toplamda 1,4 milyondan fazla başvuru alındı.
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz süreci tamamlandı. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilen halka arz, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü. İşte CVKMD halka arzına dair tüm detaylar:
İhraççı: CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Konsorsiyum Lideri: Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Satış Yöntemi: Sabit Fiyatla Talep Toplama
Aracılık Şekli: En İyi Gayret Aracılığı
Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım
Halka Arz Tarihleri: 6-7 Nisan 2023
Halka Arz Öncesi Sermaye: 35.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye: 42.000.000 TL
Halka Arz Miktarı:
7.000.000 TL (Sermaye Artışı)
1.400.000 TL (Ortak Satışı - Begüm Çevik)
Toplam: 8.400.000 TL nominal değer
Halka Arz Fiyatı: 105,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 882.000.000 TL
Halka Açıklık Oranı: %20
İlk İşlem Tarihi: 13 Nisan 2023
BIST Kodu: CVKMD
İşlem Gördüğü Pazar: Yıldız Pazar
|👥 Yatırımcı Grubu
|📊 Tahsisat Oranı
|🗂️ Başvuru Sayısı
|💸 Talep Edilen Nominal Değer (TL)
|✅ Dağıtılan Nominal Tutar (TL)
|📈 Dağıtım Oranı
|Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar
|%70
|1.470.678
|26.760.129
|6.245.887
|%74,36
|Şirket Çalışanları
|%5
|69
|54.113
|54.113
|%0,64
|Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar
|%15
|150
|12.060.463
|1.260.000
|%15
|Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar
|%10
|9
|3.923.095
|840.000
|%10
|TOPLAM
|%100
|1.470.906
|42.797.800
|8.400.000
|%100
Yurt içi bireysel yatırımcılardan 1,4 milyonun üzerinde başvuru yapıldı.
Yurt dışı kurumsal yatırımcılar, toplam dağıtımın %10'unu aldı.
Şirket çalışanlarına özel tahsisat %5 oranında gerçekleştirildi.
Toplamda 42,7 milyon TL'lik talep karşılandı.