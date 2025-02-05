PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Üniversite öğrencileri hem okuyup hem çalışacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı’nı başlattı. 1 milyon gence iş imkanı sunacağız. Öğrencilere günlük bin 83 lira ödeyeceğiz.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Şubat 2025
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Üniversite öğrencileri hem okuyup hem çalışacak!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'yla 1 milyon gence iş imkanı sunacaklarını belirtirken, öğrencilere günlük bin 83 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

    Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın başlatılması toplantısında konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

    İŞSİZLİK GERİLEDİ
    2024 yılında işbaşı eğitim programımızla 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık. 3 bin 405 kişi de mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı. TÜİK'in istihdam verileri de programlarımızın başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Son bir yıllık verileri incelediğimizde 2023 Kasım'ına göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz.

    Yine aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız ise 0.4'lük bir düşüşte yüzde 8.6 seviyesine geriledi. Aynı şekilde son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. Bu noktada kadın iş gücüne katılma oranımızı 1.1, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını özellikle çizmek isterim.

    HEM ÇALIŞIP HEM OKUYACAKLAR
    Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı'nı devreye alıyoruz. Gençlerimiz bir yandan eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecek.

    GÜNLÜK BİN 83 TL
    Program, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeli ile uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılanlara 5 bin 415, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz.

    1 MİLYON GENÇ YARARLANACAK
    Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Öğrencilerimiz iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacak.

    600 BİN İŞÇİ İÇİN GÖRÜŞME BAŞLIYOR
    600 bini aşkın kamu işçisi için toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin bu ay başlayacağını söyledi.

    Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının çalışmalarına başladığını söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

    "Sendikalardan alacağımız görüşler tabii ki bakanlığımıza gelecek. Bakanlıkta da bir değerlendirme yapacağız ve bu ay içerisinde de inşallah resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz. Tabii buradaki amacımız çalışanlarımızın, işçilerimizin haklarını korumak. Bunun yanında aynı zamanda kamu kaynaklarını da etkin bir şekilde yönetmek bizim dikkat etmemiz gereken iki temel ilke."

    14 GÜN KATILANA 15 BİN 162 TL
    İŞKUR Gençlik Programı kamu üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak.

    Programa, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek.

    Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar uygulanacak.

    Program katılımcılarına, günlük bin 83 lira ödeme yapılacak.

    Öğrencilere programa ayda 5 gün katılmaları halinde 5 bin 415, 14 gün katılırlarsa 15 bin 162 lira ödenecek.

    Program süresince katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.

    4 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon öğrenci programdan yararlandırılacak.

    Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler yararlanabilecek.

    Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisini duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanıBaşkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisini duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı
    Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Suç örgütünün kilit ismini böyle kaçırmışlar! Merve Özbey’in eşi de işin içindeydi! Firarda baklava kutusu detayı
    Kapalıçarşı’da 9 milyarlık kara para vurgunu! Başkan Yardımcısı ve ünlü ailenin oğlu da işin içinde! Parayı bakın nasıl aklamışlar
    Başka Bir Gün
    CANLI | Trump ve Netanyahu bir araya geldi! Skandal açıklama: Filistinliler Gazze’yi terk etmeli
    Başkan Erdoğan ve Ahmet Şara’dan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
    CHP’li Tanju Özcan tutuklu itfaiye personeline şeref belgesi verdi yargıyı tehdit etti
    Suriye ile Türkiye arasında yeni dönem! Ahmet Şara’dan kan kardeşiyiz mesajı: Asla unutmayacağız
    Başkan Erdoğan’dan Şara’ya sıcak karşılama: Maşallah! Ankara’daki görüşme ABD medyasında
    Kartal kupaya tutundu! Beşiktaş Kırklarelispor 2-0 | MAÇ SONUCU
    CHP’li Özgür Özel’den DHKP-C sloganı ile A Haber’e tehdit! Kurtuluş yok tek başına
    Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı
    Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara Ankara’da | Tarihi görüşmenin perde arkası... YPG’nin başını ezme zirvesi
    Cemal Enginyurt haddini aştı! Meclis kürsüsünden tehditler savurdu | Soruşturma başlatıldı
    ABD’li kuruluşun İsrail ile iş birliği ortaya çıktı: Biden’ın tetikçisi! Filistin sansürü için Elon Musk’a operasyon! Baron Rothschild da aynı karede
    Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen için 100 milyon euro!
    CHP’deki ön seçim kavgası büyüyor! Ekrem İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş’a Ayağımıza dolanma mesajı... Özgür Özel topa girdi
    Üç harflilerin sonu geliyor... DEM’li Tuncer Bakırhan açıkladı: İmralı tarihi bir çağrı yapacak
    Galatasaray’dan çifte hamle! Taraftarlar çıldıracak
    Ahmed el Şara’nın Ankara ziyareti YPG’ye açık mesaj! Reuters Türkiye Suriye’de üs kuracak dedi İsrail endişeyle servis etti
    CIA’in kara kutusu USAID lağvedildi! Türkiye’deki 5. kol aparatları ve LGBT sapkınlarının para kapısı kesildi: Belge belge fondaş listesi