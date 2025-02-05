Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Üniversite öğrencileri hem okuyup hem çalışacak!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İŞKUR Gençlik Programı'yla 1 milyon gence iş imkanı sunacaklarını belirtirken, öğrencilere günlük bin 83 lira ödeme yapılacağını açıkladı.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 2025-2028 Ulusal İstihdam Stratejisi tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programı'nın başlatılması toplantısında konuşan Erdoğan, şu mesajları verdi:

İŞSİZLİK GERİLEDİ

2024 yılında işbaşı eğitim programımızla 65 bin 739 kişiye meslek deneyimi kazandırdık. 3 bin 405 kişi de mesleki eğitim kurslarımızdan yararlandı. TÜİK'in istihdam verileri de programlarımızın başarısını net bir şekilde ortaya koyuyor. Son bir yıllık verileri incelediğimizde 2023 Kasım'ına göre iş gücümüzün 925 bin artışla 35 milyon 820 bin kişiye ulaştığını görüyoruz.

Yine aynı dönemde istihdam sayımız 986 bin kişi artarak 32 milyon 748 bine yükseldi. İşsizlik oranımız ise 0.4'lük bir düşüşte yüzde 8.6 seviyesine geriledi. Aynı şekilde son bir yılda kadın iş gücümüzü 429 bin, kadın istihdamımızı da 397 bin artırdık. Bu noktada kadın iş gücüne katılma oranımızı 1.1, kadın istihdam oranımızı ise 1 puan yükselttiğimizin altını özellikle çizmek isterim.

HEM ÇALIŞIP HEM OKUYACAKLAR

Üniversite öğrencilerimiz için hazırladığımız İŞKUR Gençlik Programı'nı devreye alıyoruz. Gençlerimiz bir yandan eğitimlerini sürdürürken, diğer yandan kendilerini geliştirebilecekleri pek çok alanda bu programa dahil olabilecek.

GÜNLÜK BİN 83 TL

Program, her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar kısmi süreli katılım modeli ile uygulanacak. Programdan hane gelirleri asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrencilerimiz faydalanacak. Günlük bin 83 liralık ödeme ile programa ayda 5 gün katılanlara 5 bin 415, 14 gün katılacak öğrencilerimize ise yaklaşık 15 bin 162 lira destek vereceğiz.

1 MİLYON GENÇ YARARLANACAK

Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programdan bu yıl 200 bin, 4 yıl boyunca toplam 1 milyon üniversiteli gencimizin istifade etmesini planlıyoruz. Öğrencilerimiz iş arama, finansal okuryazarlık, özgeçmiş hazırlama ve mülakat teknikleri gibi eğitimler de alacak.



600 BİN İŞÇİ İÇİN GÖRÜŞME BAŞLIYOR

600 bini aşkın kamu işçisi için toplu iş sözleşmesi süreci başlıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, görüşmelerin bu ay başlayacağını söyledi.

Türk-İş ve Hak-İş konfederasyonlarının çalışmalarına başladığını söyleyen Işıkhan, şöyle konuştu:

"Sendikalardan alacağımız görüşler tabii ki bakanlığımıza gelecek. Bakanlıkta da bir değerlendirme yapacağız ve bu ay içerisinde de inşallah resmi görüşmeleri başlatacağımızı öngörüyoruz. Tabii buradaki amacımız çalışanlarımızın, işçilerimizin haklarını korumak. Bunun yanında aynı zamanda kamu kaynaklarını da etkin bir şekilde yönetmek bizim dikkat etmemiz gereken iki temel ilke."



14 GÜN KATILANA 15 BİN 162 TL

İŞKUR Gençlik Programı kamu üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik olacak.

Programa, İŞKUR Gençlik Platformu veya İŞKUR mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabilecek.

Her üniversitenin kendi öğrencilerine özel olarak haftalık azami 3 güne kadar uygulanacak.

Program katılımcılarına, günlük bin 83 lira ödeme yapılacak.

Öğrencilere programa ayda 5 gün katılmaları halinde 5 bin 415, 14 gün katılırlarsa 15 bin 162 lira ödenecek.

Program süresince katılımcıların kısa vadeli sigorta primleri yatırılacak.

4 yıllık süreçte yaklaşık 1 milyon öğrenci programdan yararlandırılacak.

Programdan hane gelirleri, asgari ücretin 3 katının altında kalan öğrenciler yararlanabilecek.