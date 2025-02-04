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Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi'ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ulusal İstihdam Stratejisi'ni tanıttı, İŞKUR Gençlik Programı'nın başlatıldığını duyurdu. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesi hedefleniyor. Başkan Erdoğan, 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek verileceğini dile getirdi. "Ticaret savaşındaki bilek güreşi giderek kızışacak" diyen Erdoğan, "Türkiye böylesi sancılı konektörde hem riskleri hesaplayıp adımlarını buna göre atıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 14:14 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 14:44
Başkan Erdoğan Ulusal İstihdam Stratejisi’ni duyurdu! İŞKUR Gençlik Programı devreye alınıyor: 1 milyon gence iş imkanı

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım ve İŞKUR Gençlik Programının Başlatılması Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.


    Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

    Aziz milletim, Çalışma Bakanlığı'mızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Milletin evine, bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz. Programda emeği geçen bakanımız ve ekibini tebrik ediyorum.

    Emek vermeden, ter dökmeden istiklalin hayali dahi kurulamaz. Geleceği hak etmek istiyorsak bugünün hakkını vermeliyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak istiyorsak millet olarak mücadele etmek zorundayız. İş ahlakı da bu süreçte esaslı yer teşkil ediyor. Bu konuda çok titiz bir milletiz.

    Mesleki becerilere sahip insan kaynağını genişletmek için başlatılan programda 1712 kişi istifade etti. 2023 kasıma göre 925 bin artışla iş gücümüz 35 milyon 820 bin kişiye ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 8,6 seviyesine geriledi.

    İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI DEVREYE ALINDI

    Gençlerimize yönelik bir müjdemizi de paylaşıyorum, üniversite öğrencileri için İŞKUR Gençlik Programını bugün itibari ile devreye alıyoruz. Gençler eğitimini sürdürürken kendilerini geliştirecek birçok alanda bu programa dahil olabilecek.

    1 MİLYON GENCE İŞ İMKANI

    Bu program her üniversitenin kendi öğrencisine haftalık azami 3 güne kadar katılım sağlayacak. Günlük 1.083 ödeme ile 14 gün katılacak öğrencilere 15 bin lira destek vereceğiz. Katılımcıların kısa vadeli sigorta primlerini de biz karşılayacağız. Programda bu yıl 200 bin, toplamda 1 milyon öğrencinin istifade etmesini hedefliyoruz.

    "TİCARET SAVAŞINDAKİ BİLEK GÜREŞİ GİDEREK KIZIŞACAK"

    Uluslararası sistem bugün sancılı bir dönem geçiriyor. Jeopolitik mücadele eskisinden daha farklı sürüyor. Son zamanlardaki tartışmaları takip ediyoruz. Ticaret savaşındaki bilek güreşi giderek kızışacak. Türkiye böylesi sancılı konektörde hem riskleri hesaplayıp adımlarını buna göre atıyor. Ekonomi ve ticaretteki yol haritamızı gözden geçiriyor orta ve uzun vadeli hedefleri buna uyumlu hale getiriyoruz.

    ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ

    2025, 2028 dönemi kapsayan eylem planı iş gücü ihtiyaçları göz önüne alınarak oluşturuldu. Tüm paydaşlar strateji belgesine önemli katkılar yaptı. Ülkemiz ve ekonomimiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ulusal istihdam stratejisinde yeni hedefler ve 90 eylem maddesi bulunuyor. İlk politika alanı iş gücünde yeniş dönüşüm ile beceri uyumunun geliştirilmesidir. Bu politika alanı kapsamında 33 eylem maddesi ile Türkiye beceri ekosistemi güçlendirilecek. Fırsat ve riskler göz önüne alınarak belirlenecek, adil geçiş politikaları oluşturulacak. İş gücümüzün dijital ve yeşil dönüşüm süreci için eğitim politikaları geliştirilecek ve yeni modeller uygulanacaktır. İş gücünde ortaya çıkan yeni fırsatların değerlendirilmesine imkan tanınacak.

    İkinci politika alanı ise kapsayıcı istihdamın geliştirilmesidir. Kadınların engelli ve yaşlıların istihdam oranı artırılacak. Kadın erkek fırsat eşitliği güçlendirilecektir. Uluslararası iş gücü kapsamında yer alanların çalışma hayatı ile bağları sıkılaştırılacak. Kadınların iş gücünü desteklemek için iş yaşam dengesi yeniden belirlenecektir. Gençlerin iş gücünde etkin yer alması için irtibat iyileştirilecek. Kayıtlı istihdamı teşvik eden, iş gücü verimliliğini yükselten birçok faaliyet gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata katılımı sağlanacaktır.

    Kırsal bölgelerde ekonomik çeşitliliğin ve istihdamın artırılması için göçün kontrol altına alınmasını hedefliyoruz. çalışma ve hayat şartlarının iyileştirilmesini hedefliyoruz. Eğitim ve yayın hizmetleri etkinleştirilecek. Alternatif gelir kaynakları oluşturulacak.


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