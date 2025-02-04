TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: 19 ayın en düşüğü

Enflasyonda geçtiğimiz yılın Haziran ayında başlayan düşüş, 2025'e de taşındı. TÜİK verilerine göre; TÜFE Ocak'ta yüzde 5.03 arttı. Son 4 yılın en düşük Ocak ayı artışı yaşanırken, Aralık ayında yüzde 44.38 olan yıllık enflasyon Ocakta yüzde 42.12 ile, 2023 Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yıllık enflasyonda art arda 8 ay düşüş yaşandı. Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan enflasyonda 8 ayda yaşanan düşüş 33.3 puana ulaştı. Üretici Fiyatları Endeksi de Ocak'ta yüzde 3.06 artarken, yıllık yüzde 27.20 ile 47 ayın en düşük seviyesine indi.

KİRA ARTIŞ SINIRI % 56

TÜFE bazında Ocak'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 89.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken; en çok ucuzlayan ürün yüzde 8.13 ile çocuk giyimi oldu. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış sınırı da belli oldu. Kira artış sınırını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 56.35 olarak gerçekleşti. İki yıl uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.

SEPET GÜNCELLENDİ

TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi. Bu yıl 29 bin 941 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 407 madde ve 951 madde çeşidi için her ay 609 bin 382 fiyat derlenecek.

Sepete yeni giren maddeler implant tedavi, otomobil (elektrikli) ve güneş gözlüğü olurken, kadın pardösüsü ve şemsiye ise çıktı. Sepette yer alan hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), tren (şehirler arası), uçak bileti, cep telefonu görüşme ücreti, özel televizyon ve çevrim içi yayın hizmetleri, diğer kitaplar ile yurt dışı bir hafta süreli tur başlıklarının altına yeni madde çeşitleri eklendi. Konutun ağırlığı yüzde 14.2'den 15.21'e yükseldi.



DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranının düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan geriledi. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. 4 yılın en düşük Ocak verisi geldi" diye konuştu.