PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: 19 ayın en düşüğü

TÜİK verilerine göre, enflasyondaki düşüş 2025’e de yansıdı. 2025 yılının Ocak ayında, TÜFE yüzde 5.03 arttı. Bu, son 4 yılın en düşük Ocak ayı artışı olurken, Aralık ayında yüzde 44.38 olan yıllık enflasyon, Ocak ayında yüzde 42.12'ye gerileyerek 2023 Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine indi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025
TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: 19 ayın en düşüğü

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Enflasyonda geçtiğimiz yılın Haziran ayında başlayan düşüş, 2025'e de taşındı. TÜİK verilerine göre; TÜFE Ocak'ta yüzde 5.03 arttı. Son 4 yılın en düşük Ocak ayı artışı yaşanırken, Aralık ayında yüzde 44.38 olan yıllık enflasyon Ocakta yüzde 42.12 ile, 2023 Haziran ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

    Yıllık enflasyonda art arda 8 ay düşüş yaşandı. Mayıs 2024'te yüzde 75.45 olan enflasyonda 8 ayda yaşanan düşüş 33.3 puana ulaştı. Üretici Fiyatları Endeksi de Ocak'ta yüzde 3.06 artarken, yıllık yüzde 27.20 ile 47 ayın en düşük seviyesine indi.

    KİRA ARTIŞ SINIRI % 56
    TÜFE bazında Ocak'ta en yüksek fiyat artışı yüzde 89.83 ile ayakta tedavi hizmetlerinde gerçekleşirken; en çok ucuzlayan ürün yüzde 8.13 ile çocuk giyimi oldu. Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla Şubat ayı kira artış sınırı da belli oldu. Kira artış sınırını belirleyen 12 aylık enflasyon ortalaması yüzde 56.35 olarak gerçekleşti. İki yıl uygulanan konutlarda yüzde 25 zam sınırı 1 Temmuz 2024 itibarıyla kaldırılmıştı.

    SEPET GÜNCELLENDİ
    TÜİK, enflasyon sepetini güncelledi. Bu yıl 29 bin 941 iş yeri ve 5 bin 246 konuttan (kira) 407 madde ve 951 madde çeşidi için her ay 609 bin 382 fiyat derlenecek.

    Sepete yeni giren maddeler implant tedavi, otomobil (elektrikli) ve güneş gözlüğü olurken, kadın pardösüsü ve şemsiye ise çıktı. Sepette yer alan hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri, otomobil (dizel), otomobil (benzinli), tren (şehirler arası), uçak bileti, cep telefonu görüşme ücreti, özel televizyon ve çevrim içi yayın hizmetleri, diğer kitaplar ile yurt dışı bir hafta süreli tur başlıklarının altına yeni madde çeşitleri eklendi. Konutun ağırlığı yüzde 14.2'den 15.21'e yükseldi.

    DEVAM EDECEK
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranının düşmeye devam etmesini, öncelikle yüzde 30'lu, daha sonra yüzde 20'li oranlara gerilemesini, yıl sonunda ise yüzde 20 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de "Kararlılıkla uyguladığımız politikalarla temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 24 ile 38 ayın en düşük seviyesinde. Hizmet enflasyonu ise geçen yıla göre 27 puan geriledi. Dönemsel etkilerle aylık enflasyon arttı. 4 yılın en düşük Ocak verisi geldi" diye konuştu.

    Ocak ayı enflasyon oranı 2025: TÜİK ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?Ocak ayı enflasyon oranı 2025: TÜİK ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?
    Ocak ayı enflasyon oranı 2025: TÜİK ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Ankara’da kritik görüşmeler! Başkan Erdoğan önce Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı daha sonra ise Steinmeier’ı kabul edecek
    Atama kararları Resmi Gazete’de: MGK Genel Sekreterliğine Okay Memiş Atandı
    Başkan Erdoğan’dan Kartalkaya faciası için net mesaj: Hesap sorulacak!
    Memura-emekliye kazanç rehberi: İkramiye ve promosyonda artış I Maaşlar nasıl değişecek?
    FETÖ bağlantılı provokatör Cemil Çiçek’e soruşturma
    Terörist rolüne girmişti! Oyuncu Melisa Sözen’in terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alındı
    Lider Antep’te hata yapmadı! Gaziantep FK - Galatasaray 0-1 | MAÇ SONUCU
    Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar hakkında flaş gelişme!
    Dosyalardan Seda Sayan çıktı! Ünlülerin tefecisine operasyon: Suçüstü yakalandı
    Mansur Yavaş Roma’dan girdi Paris’ten çıktı! Ekrem İmamoğlu’nu Ankara’dan sıkıştırdı: Ben uçuşlarımın parasını belediyeye ödetmiyorum
    Kripto kapanı: Trump’ın coini binlerce yatırımcıyı vurdu!
    Ankara’da YPG’nin başını ezme zirvesi! Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’yı kabul edecek | Tarihi görüşmenin perde arkası
    DEM Partili Siirt Belediyesi’nde usulsüz işe alım skandalı: 35 kişinin sözleşmesi feshedildi
    Yenidoğan Çetesi’nin iki numarasıydı... İlker Gönen vakasından Cem Garipoğlu çıkarma çabası! Avukata urgan soruşturması
    Netanyahu-Trump görüşmesinin şifreleri: Kafada işgal masada siyonist harita var!
    Ekrem’e deprem etkisi! Aday için erken diyen Mansur Yavaş’tan Özel’e yalanlama İmamoğlu’na ültimatom: Yerinde dur, enerjimizi harcatma
    Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Eksik parça tamamlanacak
    Fenerbahçe’den stoper ve sol bek bombası!
    Yunanistan’da deprem ve tsunami paniği! Santorini’den kaçış başladı
    MEMUR VE EMEKLİYE YENİ ZAM! Temmuz maaşları için ilk ipucu geldi! Kim ne kadar alacak? Memur ve SSK ve Bağ-Kurluya zamlı aylık hesaplaması