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Ocak ayı enflasyon oranı 2025: TÜİK ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

2025 yılının ilk enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün saat 10.00'da açıklanacak. Ocak ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri ekonomistler ve vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 07:02 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 07:02
Ocak ayı enflasyon oranı 2025: TÜİK ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

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    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün 2025 yılının ilk enflasyon verilerini açıklayacak. Ocak ayı enflasyon verileri, ekonomistlerin tahminleri doğrultusunda merakla bekleniyor. 20 ekonomistin katılımıyla yapılan beklenti anketinin sonuçları ocak ayında enflasyon oranının yüzde 4,29 seviyesinde olacağını gösteriyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ekonomistlerin Beklentileri Ne Diyor?

    Beklenti anketinde yer alan ekonomistlerin en düşük enflasyon tahmini yüzde 3,75, en yüksek tahmin ise yüzde 5 seviyesinde. Bu veriler ışığında, ocak ayı enflasyonunun bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyon oranına göre yaklaşık 3 puanlık bir azalışla, yüzde 41,11 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    2025 Sonu İçin Yüksek Beklenti

    2025 yılı için yapılan enflasyon tahminlerinde ise dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Ekonomistlerin, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'deki enflasyon oranı beklentisi yüzde 27,58 olarak kaydedildi. Bu oran, mevcut ekonomik koşullarda enflasyonun yıl içerisinde önemli bir düşüş göstermesi ve ardından yeni enflasyon hedeflerinin belirlenmesi gerektiğini işaret ediyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Aralık Ayı Enflasyon Verisi

    Geçtiğimiz yılın son ayında, Aralık 2024'te Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1,03 oranında bir artış göstermişti. Bu, yılın son çeyreğinde fiyat artışlarının devam ettiğini, ancak enflasyon oranlarının belirli bir düzeyde tutulmaya çalışıldığını gösteriyor.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, ekonomi dünyası ve vatandaşlar, enflasyon oranlarındaki gelişmeleri daha yakından takip edecek. Enflasyon, özellikle alım gücü ve yaşam maliyetleri üzerindeki etkisi nedeniyle büyük bir öneme sahip.

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