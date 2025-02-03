Ocak ayı enflasyon oranı 2025: TÜİK ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

Beklenti anketinde yer alan ekonomistlerin en düşük enflasyon tahmini yüzde 3,75, en yüksek tahmin ise yüzde 5 seviyesinde. Bu veriler ışığında, ocak ayı enflasyonunun bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyon oranına göre yaklaşık 3 puanlık bir azalışla, yüzde 41,11 seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

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2025 Sonu İçin Yüksek Beklenti

2025 yılı için yapılan enflasyon tahminlerinde ise dikkat çeken bir artış gözlemleniyor. Ekonomistlerin, 2025 sonu itibarıyla Türkiye'deki enflasyon oranı beklentisi yüzde 27,58 olarak kaydedildi. Bu oran, mevcut ekonomik koşullarda enflasyonun yıl içerisinde önemli bir düşüş göstermesi ve ardından yeni enflasyon hedeflerinin belirlenmesi gerektiğini işaret ediyor.