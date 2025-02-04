PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

TCMB'den zorunlu karşılık adımı: Kredi fonlama oranı yüzde 12’ye yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe giderek bankaların 1 yıla kadar vadeli Türk lirası yükümlülükleri için belirlenen oranı yüzde 8’den yüzde 12’ye yükseltti. Düzenleme, yurt dışı repo işlemleri, yurt dışından sağlanan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonlarını kapsıyor. TCMB, bu adımla parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 01:34 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 01:34
TCMB’den zorunlu karşılık adımı: Kredi fonlama oranı yüzde 12’ye yükseltildi

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Bankaların 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) Türk lirası cinsi yükümlülükleri kapsamında, yurt dışı repo işlemleri, yurt dışından sağlanan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı.

    Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti (Fotoğraf: AA)Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti (Fotoğraf: AA)

    ORANLAR YÜZDE 12'YE YÜKSELTİLDİ

    TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

    Yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi.