TCMB’den zorunlu karşılık adımı: Kredi fonlama oranı yüzde 12’ye yükseltildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Bankaların 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) Türk lirası cinsi yükümlülükleri kapsamında, yurt dışı repo işlemleri, yurt dışından sağlanan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkarıldı.

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti (Fotoğraf: AA)

ORANLAR YÜZDE 12'YE YÜKSELTİLDİ

TCMB tarafından yapılan makroihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusunda, Bankanın parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik yaptığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Bu doğrultuda, bankaların 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli Türk lirası cinsi yükümlülüklerinden; yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar, yurt dışından kullanılan krediler ve yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye yükseltilmiştir." ifadesine yer verildi.