Kripto kapanı: Trump’ın coini binlerce yatırımcıyı vurdu!

Ancak Trump'ın kripto hamlesi bununla sınırlı kalmadı. Bu kez eşi Melania Trump adına bir coin çıkararak yeni bir girişime imza attı. Başlangıçta büyük ilgi gören bu yeni coin, kısa sürede yüksek kazanç sağladı. Fakat Trump'ın kripto piyasasındaki hızlı yükselişi uzun soluklu olmadı. İlk haftalarda büyük getiriler sunan coin, kısa süre içinde değer kaybederek ivme kaybetti.

Başkanlık yemininden önce kendi adına çıkardığı memecoin ile büyük ilgi gören Trump, yatırımcıları kripto piyasasına çekmeyi başardı. İlk gününde yüzde 120 değer kazanan $TRUMP, 24,8 dolara ulaşarak yaklaşık 4,96 milyar dolarlık piyasa değerine erişti.

20 Ocak'ta yeniden başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump , seçim öncesi kripto paralara yönelik olumlu mesajlar vermiş ve Bit coin stoğu oluşturacağını açıklamıştı. Ayrıca mali kurumlara, dijital varlıklara sıcak bakan isimleri atayacağını belirtmişti.

100 MİLYON DOLARLIK İŞLEM ÜCRETİ TOPLADI

Reuters'ın Blockchain analiz şirketlerinin tahminlerine dayandırdığı haberine göre, Donald Trump'ın adını taşıyan kripto para biriminin arkasındaki kuruluşlar, piyasaya sürülmesinden bu yana iki haftadan kısa bir sürede yaklaşık 100 milyon dolarlık işlem ücreti topladı. Bu süreçte, birçok küçük yatırımcı önemli kayıplar yaşadı.

Başkan Trump tarafından 17 Ocak'ta piyasaya sürülen $Trump adlı meme coin, kısa sürede büyük ilgi gördü. 19 Ocak'ta, yani Trump'ın göreve başlamasından bir gün önce, toplam piyasa değeri 14,5 milyar doları aşarak zirveye ulaştı. Ancak o tarihten bu yana değerinin üçte ikisini kaybetti.

Blockchain analizleri, $Trump meme coin'inin yaratıcılarının, coin'in ilk kez işlem gördüğü az bilinen bir kripto para borsası olan Meteora üzerinden işlem ücretlerinin bir kısmını aldığını ortaya koydu.