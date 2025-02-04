Milyonlarca kişiye müjde geliyor! İstihdamda yol haritası bugün açıklanıyor

Türkiye istihdamda yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 3 yıllık yol haritası Ulusal İstihdam Stratejisi'yle çizilirken, yeni istihdam döneminin detayları bugün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.

Külliye'de yapılacak Ulusal İstihdam Stratejisi Tanıtım Programı toplantısında, 2025-2028 yıllarını kapsayacak yenilikler duyurulacak. Yeni dönem ile birlikte yeni çalışma modelleri hayatımıza girecek, hem de yeni istihdam alanları oluşturularak, 'her evde en az bir maaşlı çalışan' sistemi de kurulmuş olacak.

2025'in 'Aile Yılı' olarak ilan edilmesinden sonra başta anneler ve kadınlar olmak üzere dezavantajlı kesimler için de istihdam imkanları artırılacak. Üniversiteli gençler sosyal projelerde görev alacak. Sosyal hizmetler, kütüphane, eğitim gibi alanlarda ve kamuya ait kütüphaneler, sosyal tesisler ya da spor komplekslerinde çalışabilecek.

Çalışmalar kısmi süreli olacak, çalışma saatleri okulla çakışmayacak ve en fazla 10 ay sürecek. İlk etapta 60 bin genç yararlanacak ve sayı giderek artacak. Gençlere aylık 15 bin lira ücret ödenecek. Ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Kadınların çalışma saatleri esnek olacak.