Araç sahipleri dikkat: 2025 MTV ödeme 1. taksit için son gün

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Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ilk taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Ocak'ta başlayan ödeme süreci, araç sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Ancak son tarih yaklaşıyor. Vergi borcunu ödemek isteyenlerin 31 Ocak 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Fotoğraflar: AA MTV 2025 ÖDEME DÖNEMLERİ VE TAKSİT DETAYLARI MTV ödemeleri yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır. 1. Taksit: 1-31 Ocak 2025 2. Taksit: Temmuz 2025 Bankaların sunduğu kampanyalarla MTV ödemelerinizi taksitlendirme fırsatı bulunuyor. Ödemelerinizi yaparken kampanya detaylarını kontrol etmeyi unutmayın.