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Araç sahipleri dikkat: 2025 MTV ödeme 1. taksit için son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılına ilişkin ödemeler, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenen MTV için, ilk taksit ödemeleri 1 Ocak 2025 itibarıyla alınmaya başlandı. İlk taksit ödemeleri için son tarih 31 Ocak 2025 olarak belirlendi. Araç sahipleri bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamak zorunda.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 17:44 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 10:30
Araç sahipleri dikkat: 2025 MTV ödeme 1. taksit için son gün

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    Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ilk taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Ocak'ta başlayan ödeme süreci, araç sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Ancak son tarih yaklaşıyor. Vergi borcunu ödemek isteyenlerin 31 Ocak 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    MTV 2025 ÖDEME DÖNEMLERİ VE TAKSİT DETAYLARI

    MTV ödemeleri yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.

    1. Taksit: 1-31 Ocak 2025

    2. Taksit: Temmuz 2025

    Bankaların sunduğu kampanyalarla MTV ödemelerinizi taksitlendirme fırsatı bulunuyor. Ödemelerinizi yaparken kampanya detaylarını kontrol etmeyi unutmayın.

    MTV ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

    MTV ödemelerinizi şu yollarla gerçekleştirebilirsiniz:

    Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Resmi Sitesi

    Bankaların Mobil ve İnternet Şubeleri
    Birçok banka, MTV ödemelerini üç taksit halinde ödeme imkanı sunmaktadır. Kendi bankanızın kampanyalarını kontrol ederek avantajlardan yararlanabilirsiniz.

    SIFIR ARAÇLARDA MTV ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

    2025 yılında yeniden değerleme oranı nedeniyle sıfır araçlarda MTV ücretlerinde artış yaşandı.

    Sıfır Araçta En Düşük MTV: 3.359 TL'den 4.834 TL'ye çıktı.

    1.3 - 1.6 Motor Hacmindeki Araçlar: 7.026 TL'den 10.112 TL'ye yükseldi.

    1.6 - 1.8 Motor Hacmindeki Araçlar: 12.414 TL'den 17.886 TL'ye çıktı.

    En Yüksek MTV: 230.698 TL oldu.

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