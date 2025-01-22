Araç sahipleri dikkat: 2025 MTV ödeme 1. taksit için son gün

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2025 yılı için ilk taksit ödemeleri devam ediyor. 1 Ocak'ta başlayan ödeme süreci, araç sahiplerinin yoğun ilgisiyle sürüyor. Ancak son tarih yaklaşıyor. Vergi borcunu ödemek isteyenlerin 31 Ocak 2025 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.
Fotoğraflar: AA
MTV 2025 ÖDEME DÖNEMLERİ VE TAKSİT DETAYLARI
MTV ödemeleri yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında yapılmaktadır.
1. Taksit: 1-31 Ocak 2025
2. Taksit: Temmuz 2025
Bankaların sunduğu kampanyalarla MTV ödemelerinizi taksitlendirme fırsatı bulunuyor. Ödemelerinizi yaparken kampanya detaylarını kontrol etmeyi unutmayın.
MTV ÖDEMELERİ NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
MTV ödemelerinizi şu yollarla gerçekleştirebilirsiniz:
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) Resmi Sitesi
Bankaların Mobil ve İnternet Şubeleri
Birçok banka, MTV ödemelerini üç taksit halinde ödeme imkanı sunmaktadır. Kendi bankanızın kampanyalarını kontrol ederek avantajlardan yararlanabilirsiniz.