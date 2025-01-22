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Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Altın, dolar ve Bitcoin piyasasında son durum merak ediliyor. Peki, güncel verilere göre canlı altın bugün nasıl seyrediyor? Bitcoin'de yükseliş söz konusu mu? Dolar günü kaç TL ile açtı? İşte piyasadan taze veriler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:07 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 09:07
Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Hafta ortası altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Piyasa uzmanlarına göre altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş ise hız kesmeden devam ediyor. Gram altın ay ortasında tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Peki, bugün gram, yarım altın, Bitcoin, dolar ve euro kaç TL oldu? Canlı tabloya göz atalım.

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Gram altın

ALIŞ(TL) 3.156,52

SATIŞ(TL) 3.156,82

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

22 ayar bilezik

ALIŞ(TL) 2.864,99

SATIŞ(TL) 2.892,63

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

ONS

ALIŞ(USD) 2.756,66

SATIŞ(USD) 2.757,05

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Cumhuriyet altını

ALIŞ(TL) 20.488,00

SATIŞ(TL) 20.652,00
Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Yarım altın

ALIŞ(TL) 10.276,00

SATIŞ(TL) 10.369,00

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Çeyrek altın

ALIŞ(TL) 5.138,00

SATIŞ(TL) 5.184,00

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Reşat altın

ALIŞ(TL) 20.520,47

SATIŞ(TL) 20.684,95

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Gremse altın

ALIŞ(TL) 49.960,78

SATIŞ(TL) 51.097,28

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Ata altın

ALIŞ(TL) 20.608,82

SATIŞ(TL) 21.126,46

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Tam altın

ALIŞ(TL) 19.984,31

SATIŞ(TL) 20.376,41

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Has altın

ALIŞ(TL) 3.141,94

SATIŞ(TL) 3.142,46

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

BİTCOİN NE KADAR OLDU?

1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.770.924 TL ve 105.706 USD'ye karşılık gelmektedir.

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

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Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

👆

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

👆

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

👆

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

👆

Anlık altın fiyatları 22 Ocak | Bugün gram, yarım altın, Bitcoin ve dolar kaç TL?

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