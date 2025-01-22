Hafta ortası altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Piyasa uzmanlarına göre altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş ise hız kesmeden devam ediyor. Gram altın ay ortasında tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Peki, bugün gram, yarım altın, Bitcoin, dolar ve euro kaç TL oldu? Canlı tabloya göz atalım.