Hafta ortası altın fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Piyasa uzmanlarına göre altın yatırımcısı yeni yıla kazançlı başladı. Ons ve gram altındaki yükseliş ise hız kesmeden devam ediyor. Gram altın ay ortasında tarihi yüksek seviyelere ulaştı. Peki, bugün gram, yarım altın, Bitcoin, dolar ve euro kaç TL oldu? Canlı tabloya göz atalım.
Gram altın
ALIŞ(TL) 3.156,52
SATIŞ(TL) 3.156,82
22 ayar bilezik
ALIŞ(TL) 2.864,99
SATIŞ(TL) 2.892,63
ONS
ALIŞ(USD) 2.756,66
SATIŞ(USD) 2.757,05
Cumhuriyet altını
ALIŞ(TL) 20.488,00
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
1 Bitcoin (BTC) fiyatı, anlık olarak 3.770.924 TL ve 105.706 USD'ye karşılık gelmektedir.
👆
👆
👆