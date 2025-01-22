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Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: ATM'lerde yeni dönem başladı! Artık para çektiğinizde...

Bankadan para çekmek isteyen milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. 2025 yılı itibarıyla ATM'lerden günlük para çekim limitlerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirildi. Artık ATM'lerden günlük olarak çekilebilecek maksimum miktar belli oldu. İşte bankada parası olan herkesi ilgilendiren o detaylar.

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:09 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 10:09
Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: ATM’lerde yeni dönem başladı! Artık para çektiğinizde...

2025 yılı itibarıyla bankalar, ATM'lerden kartlı para çekme işlemleri için yeni bir limit düzenlemesi getirdi. Bu değişiklik kartlı işlemlerde günlük 10.000 TL para çekme limiti uygulamasıyla dikkat çekerken, QR kodlu işlemler ve dijital bankacılık çözümleriyle daha yüksek limitlere ulaşmak isteyen müşteriler için alternatif bir çözüm sunuluyor. Peki ATM'den para çekme limiti ne kadar oldu?

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: ATM’lerde yeni dönem başladı! Artık para çektiğinizde...

ATM'den Kartlı Para Çekme Limiti Ne Kadar Oldu?

Yeni düzenleme ile birlikte ATM'lerden kartlı olarak para çekme limiti 10.000 TL olarak belirlendi. Bu, kartlı işlemlerle nakit çekmek isteyenler için geçerli olan limit olup önceki uygulama ile aynı seviyeye çekildi. Ancak bu değişiklik QR kodlu çekimler ve dijital bankacılık yöntemleri ile telafi edilebilecek.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: ATM’lerde yeni dönem başladı! Artık para çektiğinizde...

ATM'den QR Kod ile Para Çekme: Adım Adım Rehber

QR kod ile ATM'den para çekmek isteyenler için işlem adımları oldukça basit:

Mobil Uygulama Girişi: Bankanızın mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın.

QR Kod Menüsünü Seçin: Uygulama menüsünde "QR Kod ile Para Çekme" seçeneğini bulun.

Çekilecek Tutarı Girin: Uygulama üzerinden çekmek istediğiniz tutarı belirleyin.

ATM'de QR Kod Ekranı: ATM ekranında "QR Kod ile İşlem" seçeneğini seçin ve ekranda görünen QR kodu tarayın.

Paranızı Alın: İşlem onaylandıktan sonra ATM, belirlediğiniz tutarı çıkararak size teslim eder.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: ATM’lerde yeni dönem başladı! Artık para çektiğinizde...

QR KOD İLE ATM'DEN GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTİ DEĞİŞTİ

Bazı bankalar QR kodlu para çekim işlemlerinde limitlerini yükseltti. QR kodlu işlemlerde limitler 20 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda.

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor: ATM’lerde yeni dönem başladı! Artık para çektiğinizde...

Bazı bankalar ise QR kod işlem limitini günlük 30 bin TL'ye kadar çıkardı. Bu düzenleme, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için pratik bir çözüm oldu.