SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Teklif Meclis'te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!

3.8 milyon emekli, dul ve yetimin beklediği haber geldi. En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki, kim ne kadar fark alacak? Ödemeler hesaplara ne zaman geçecek? İşte zamlı emekli maaşıyla ilgili merak edilen tüm detaylar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:10 Güncelleme Tarihi :30 Ocak 2025 , 20:26
Teklif Meclis’te kabul edildi: En düşük emekli maaşı 14 bin 469 liraya çıktı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    En düşük emekli aylığının 14 bin 469 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştıktan sonra Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Yeni taban aylık Ocak ödeme dönemi itibariyle yürürlüğe gireceği için kapsamdaki 3.8 milyon emekliye, dul ve yetime fark ödemesi yapılması söz konusu olacak.

    Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

    ÖDEME ŞUBAT'TA
    Fark ödemeleri Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Yüzde 15.75'lik Ocak zammıyla ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında çıkan emeklilere fark ödenecek.

    Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

    Hesabına 12 bin 500 lira yatırılanlara bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara 469 lira fark verilecek.

    Türk Lirası (AA)Türk Lirası (AA)

    DUL VE YETİME DE VAR
    Yeni yasayla dul ve yetimlerde de en düşük ödeme aylık oranı yüzde 75 olanlarda 9 bin 375 liradan 10 bin 851, yüzde 50 olanlarda 6 bin 250 liradan 7 bin 234, yüzde 25 olanlarda 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya çıkarken, bu kapsamda da fark ödemeleri söz konusu olacak.

    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKURlular...EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKURlular...

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI TAKİP | Gazze’de esir takasında üçüncü tur! 3 İsrailliye karşı 110 Filistinli özgür
    CHP’de ön seçim krizi büyüyor! İmamoğlu daha yoklamaya girmeden adayım dedi... Mansur Yavaş’tan 50 bin ölçümlü anket önerisi geldi
    Başka Bir Gün Dizi
    CANLI | Kritik konum şüpheli kaza: ABD’de uçak ve helikopter çarpıştı! Kurtulan olmadı | Ses kayıtları ortaya çıktı
    Galatasaray forvetini buldu! Dünya yıldızı İstanbul’a geliyor
    Başkan Erdoğan’dan hakim ve savcıları tehdit eden muhalefete sert tepki: Yargıya kimseye ayar veremez
    İtalyan arşivleri açıldı! Papa suikastında Mehmet Ali Ağca’ya tetiği çektiren ASALA çıktı... Ben Ermeniyim ifadesi ve 1984 CIA raporu
    Fenerbahçe’den 5. bomba! Mimovic’ten sonra sıra onda
    12 yaşındaki Gazzeli Tasnim’den Başkan Erdoğan’a Türkçe mektup: Yeryüzündeki tüm Müslümanların babası
    Başkan Erdoğan talimatı verdi: MİT 5 Taylandlı rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı
    Esir takasında 3. tur! Hamas’ın bıraktığı 3 İsrailli | Yahya Sinvar detayı | Dünyaya haritalı mesaj
    Teğmenlerin korsan yemininde karar günü! MSB açıkladı
    Özgür Suriye’de ilk... Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Ahmed Şara tarafından karşılandı
    ABD’de şüpheli kaza...Askeri helikopter ile yolcu uçağı çarpıştı! Donald Trump o soruyu sordu
    EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...
    Eurofighter alımında geri sayım! MSB kaynakları açıkladı: Teklif hazırlanıyor
    ABD’deki uçak kazası neden oldu? Uzmanlardan çarpıcı açıklamalar: İmkansız
    Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün yalanı ortaya çıktı! Çalışanları bir bir anlattı
    Beyniniz 20 yıl önceden sinyal veriyor! Uzmanından alzheimer riskini minimuma indiren 4 altın tavsiye
    Başka Bir Gün’ün Güngör Alsoy’u Nur Sürer’in eski eşi Yeşilçam yıldızı çıktı! Oğlunun babası meğer...