Piyasalarda gün sonu. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,63 puan ve yüzde 0,01 kayıpla 11.214,89 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Koç Holding, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.