EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR'lular...
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 2025 yılına girerken yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Bu önemli artışın ardından milyonlarca emekli SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında ödenecek bayram ikramiyesinin yeni tutarını öğrenmeye odaklandı.
Giriş Tarihi: 30.01.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 07:54