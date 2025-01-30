EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaşı zammı, Türkiye'nin ekonomik dengelerini etkileyen enflasyon verilerine dayanarak belirlendi. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi.