Kadraj Galeri Kadraj İkon EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR'lular...

EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR'lular...

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala emekli vatandaşlar bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor. 2025 yılına girerken yapılan maaş artışıyla emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapılmış ve en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselmişti. Bu önemli artışın ardından milyonlarca emekli SGK 4A, 4B ve 4C kapsamında ödenecek bayram ikramiyesinin yeni tutarını öğrenmeye odaklandı.

Giriş Tarihi: 30.01.2025 07:54 Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 07:54
EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...

2025 yılının ilk altı ayında geçerli olacak emekli maaşı zammı, Türkiye'nin ekonomik dengelerini etkileyen enflasyon verilerine dayanarak belirlendi. 6 aylık enflasyon oranı doğrultusunda yapılan düzenleme ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında bir artış yapıldı. Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi.

EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...

2025 Emekli Bayram İkramiyesi: Artış Bekleniyor

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine bayramda yapılan ikramiye ödemeleri de önemli bir gündem maddesi oldu.

EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...

Geçtiğimiz yıl emeklilere 3 bin TL olarak ödenen bayram ikramiyesi bu sene daha yüksek olması bekleniyor.

EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...

Ekonomi kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2025 Ramazan Bayramı'nda emekliler 3.500 TL ile 4.000 TL arasında ikramiye alacak.

EMEKLİYE 8 BİN TL | Bayram ikramiyesi için sürpriz rakam: 4+4 formülü mü uygulanacak? SSK, BAĞKUR’lular...

Bu durum her iki bayramda toplamda 8.000 TL'ye kadar emekli bayram ikramiyesi alınacağı anlamına geliyor.