Hileli gıdalar listesinde yağ oyunu!

Tarım Bakanlığı, taklit tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Taklittağşiş yapıldığı belirlenen ürünler listesine 13, sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine ise 1 ürün daha eklendi. Yeni listedeki hileler vatandaşları şaşırtmaya devam etti. Gıdalardaki 'yağ' oyunu yeni listeye damgasını vurdu. Listeye giren ürünlerde tereyağında bitkisel yağ ve süt yağı harici yağ tespit edilirken, tam yağlı kaşar ve beyaz peynirlerde de düşük yağ oranı çıktı. Zeytinyağına da yine tohum yağları karıştırıldığı belirlendi.

PİDEDE SAKATAT

Ayrıca pide harcında kanatlı eti ve sakatat tespit edilirken, karışık meyve aromalı bitki karışımlı içecekte sağlığı tehlikeye düşürecek ilaç etken maddesi bulundu. Bakanlık, hileli gıda duyurularını guvenilirgida.tarimorman. gov.tr internet sitesinde 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında yapıyor. 1 Ekim'den bu yana paylaşılan listede hileli ürün sayısı toplam bin 152'ye yükseldi.